El calor continuará durante el fin de semana, aunque con menos intensidad

El calor seguirá marcando el tiempo este fin de semana, aunque con menos intensidad que durante la jornada de este viernes. Las altas temperaturas continuarán siendo protagonistas tanto el sábado como el domingo en buena parte del territorio, con valores plenamente veraniegos, especialmente en el interior.

El sábado la entrada de vientos del nordeste a partir del mediodía ayudará a contener el ascenso térmico en la vertiente cantábrica, sobre todo en el litoral. En estas zonas las temperaturas serán más suaves y no alcanzarán los 30 ºC, mientras que en el resto del territorio se vivirá otra jornada calurosa. Los cielos permanecerán despejados, aunque durante la madrugada y la tarde aparecerán algunas nubes de evolución en áreas del interior. En el Pirineo no se descarta algún amago tormentoso.

Las máximas del sábado alcanzarán los 35 ºC en Pamplona/Iruña y los 32 ºC en Laguardia. Vitoria-Gasteiz y Arrasate/Mondragón llegarán a los 31 ºC y Bilbao se quedará en 29 ºC. En la costa, el ambiente será más llevadero, con 24 ºC en Donostia/San Sebastián y 27 ºC en Baiona.

Navarra vivirá este fin de semana un episodio de calor poco habitual para finales de mayo. Según AEMET, el sábado y el domingo serán previsiblemente las jornadas más calurosas, con temperaturas de hasta 36 ºC en la Ribera y alrededor de 32 ºC en la vertiente cantábrica.

El domingo volverá a ser una jornada muy calurosa. En esta ocasión los vientos soplarán de componente este y perderán parte de la influencia marítima del día anterior en la zona cantábrica, favoreciendo un nuevo ascenso de las temperaturas máximas en la costa y el entorno cantábrico. En el resto, los valores se mantendrán similares a los del sábado.

El ambiente seguirá siendo estable y soleado, con cielos despejados y algunas nubes de evolución durante la tarde en el interior. También podrían registrarse tormentas vespertinas aisladas en el Pirineo.

Las temperaturas máximas del domingo subirán hasta los 33 ºC en Bilbao, Arrasate/Mondragón y Baiona, mientras que Pamplona/Iruña repetirá con 35 ºC. En Vitoria-Gasteiz se esperan 31 ºC y en Laguardia 32 ºC. Donostia/San Sebastián alcanzará los 27 ºC, en un ambiente algo más templado junto al mar.

Las mínimas se mantendrán relativamente suaves durante todo el fin de semana, moviéndose entre los 14 y los 19 ºC en la mayor parte de las localidades.

En Navarra, AEMET prevé además que este episodio cálido se prolongue durante la próxima semana, con temperaturas más propias del verano que de finales de mayo. Entre el 25 y el 31 de mayo se registrarán temperaturas propias de la segunda quincena de julio o principios de agosto.