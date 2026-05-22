El calor continuará durante el fin de semana, aunque con menos intensidad
El calor seguirá marcando el tiempo este fin de semana, aunque con menos intensidad que durante la jornada de este viernes. Las altas temperaturas continuarán siendo protagonistas tanto el sábado como el domingo en buena parte del territorio, con valores plenamente veraniegos, especialmente en el interior.
El sábado la entrada de vientos del nordeste a partir del mediodía ayudará a contener el ascenso térmico en la vertiente cantábrica, sobre todo en el litoral. En estas zonas las temperaturas serán más suaves y no alcanzarán los 30 ºC, mientras que en el resto del territorio se vivirá otra jornada calurosa. Los cielos permanecerán despejados, aunque durante la madrugada y la tarde aparecerán algunas nubes de evolución en áreas del interior. En el Pirineo no se descarta algún amago tormentoso.
Las máximas del sábado alcanzarán los 35 ºC en Pamplona/Iruña y los 32 ºC en Laguardia. Vitoria-Gasteiz y Arrasate/Mondragón llegarán a los 31 ºC y Bilbao se quedará en 29 ºC. En la costa, el ambiente será más llevadero, con 24 ºC en Donostia/San Sebastián y 27 ºC en Baiona.
Navarra vivirá este fin de semana un episodio de calor poco habitual para finales de mayo. Según AEMET, el sábado y el domingo serán previsiblemente las jornadas más calurosas, con temperaturas de hasta 36 ºC en la Ribera y alrededor de 32 ºC en la vertiente cantábrica.
El domingo volverá a ser una jornada muy calurosa. En esta ocasión los vientos soplarán de componente este y perderán parte de la influencia marítima del día anterior en la zona cantábrica, favoreciendo un nuevo ascenso de las temperaturas máximas en la costa y el entorno cantábrico. En el resto, los valores se mantendrán similares a los del sábado.
El ambiente seguirá siendo estable y soleado, con cielos despejados y algunas nubes de evolución durante la tarde en el interior. También podrían registrarse tormentas vespertinas aisladas en el Pirineo.
Las temperaturas máximas del domingo subirán hasta los 33 ºC en Bilbao, Arrasate/Mondragón y Baiona, mientras que Pamplona/Iruña repetirá con 35 ºC. En Vitoria-Gasteiz se esperan 31 ºC y en Laguardia 32 ºC. Donostia/San Sebastián alcanzará los 27 ºC, en un ambiente algo más templado junto al mar.
Las mínimas se mantendrán relativamente suaves durante todo el fin de semana, moviéndose entre los 14 y los 19 ºC en la mayor parte de las localidades.
En Navarra, AEMET prevé además que este episodio cálido se prolongue durante la próxima semana, con temperaturas más propias del verano que de finales de mayo. Entre el 25 y el 31 de mayo se registrarán temperaturas propias de la segunda quincena de julio o principios de agosto.
Te puede interesar
Récord en las temperaturas máximas de mayo: Sopuerta alcanza los 39,1 ºC
Hoy se han alcanzado las temperaturas más altas recogidas en un mes de mayo desde que existen los registros. Lo han notado, sobre todo, en los valles del oeste de Euskal Herria, donde la sombra ha estado muy cotizada.
Más calor en Euskal Herria: 35 grados de máxima y aviso amarillo por temperaturas altas extremas en Bizkaia y Gipuzkoa
El sábado las temperaturas serán más contenidas en la costa debido al viento del nordeste, mientras que en el interior volverá a ser otra jornada calurosa. El domingo el calor se notará en todo el territorio.
El calor se impone por la tarde, especialmente en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa, y mañana activarán el aviso amarillo
A las 16:00 horas, Sodupe-Cadagua (Güeñes) ha alcanzado los 36 °C, mientras que Zizurkil ha registrado 35,1 °C y Muxika 35,1 °C, superando notablemente los valores observados a las 13:00 horas. De cara a los próximos días, Euskalmet ha anunciado que el calor continuará durante al menos el miércoles de la semana que viene.
Sol y calor con temperaturas máximas por encima de los 30 grados
El viernes volverá a ser una jornada de cielos despejados y calor, con máximas que rondarán los 30-35 grados.
La primavera vuelve a Euskal Herria y desde el jueves se superarán los 30 grados
El lunes y martes el ascenso de las temperaturas será moderado, y se mantendrá la nubosidad.
Vuelve la primavera
El miércoles llegará el cambio, será una jornada soleada y calurosa, algo que se repetirá tanto el jueves como el viernes. Los termómetros superarán los 30 grados en el interior.
Nos metemos dentro del eclipse del 12 de agosto gracias a la realidad inmersiva
Eguraldia estrena la primera de seis piezas de realidad virtual inmersiva sobre el eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026, el primero después de 114 años. Durante la tarde habrá una oscuridad total durante más de un minuto, con posibilidad de ver la corona del Sol. Comenzará sobre las 19:30, y el momento álgido será antes de las 20:30. Euskal Herria será uno de los mejores lugares para verlo.
Nieva en San Miguel de Aralar en pleno mayo
Imágenes grabadas por Txomin Rezola y David Aznarez en San Miguel de Aralar el 15 de mayo de 2026
Jornada otoñal, con lluvias abundantes para este viernes
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado el aviso amarillo por precipitaciones persistentes en puntos de Bizkaia y Gipuzkoa, ya que se podrían acumular más de 60 litros por metro cuadrado en 24 horas.