Lehendakari: “La crispación va a aumentar hasta límites desconocidos; me preocupa que Madrid se despiste y no atienda lo pactado con Euskadi”

El lehendakari, Imanol Pradales, ha visitado el programa Boulevard de Radio Euskadi y ha mostrado su “preocupación” por el clima de crispación que se está generando en Madrid, especialmente tras la imputación del ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

“Si el clima en Madrid era crispado, esa crispación va a aumentar hasta límites desconocidos. Me preocupa que Madrid se despiste y no atienda los compromisos pactados con Euskadi”, ha indicado.

En este sentido, el lehendakari ha subrayado la importancia de que el Gobierno español se centre en cuestiones como la salud, teniendo en cuenta las consecuencias de la huelga de médicos, así como otras cuestiones que “importan a la ciudadanía.

“Necesitamos a un Gobierno que esté a lo que le importa a la ciudadanía, y que en lo que afecta a Euskadi siga atendiendo a las diferentes materias pactadas”, ha señalado.

'Caso Zapatero'

Asimismo, el lehendakari se ha mostrado preocupado por los efectos que el caso Zapatero puede tener en lo que se refiere a la credibilidad de la política: “Es un caso que afecta a la confianza de la ciudadanía en la política. Afecta en términos de mayor desafección”.

El lehendakari se ha mostrado “prudente” con respecto al caso. “Estamos ante un hecho muy grave: se va a sentar en un juzgado un ex presidente del Gobierno español (…). En todo caso, hay que mantener un criterio de prudencia, respetando la presunción de inocencia y dejando a la judicatura que trabaje”, ha indicado.

El lehendakari también ha señalado que se trata de “un auto contundente y bien fundamentado”: “Lo que han dicho los expertos jurídicos de distinto color en los últimos días es bastante coincidente. Es un auto contundente y bien fundamentado, pero estamos en la fase de instrucción, y en concreto en la fase de investigación”.

Nuevo Estatus y Estatuto de Gernika

En esta línea, el lehendakari se ha referido a la negociación sobre el nuevo estatus de autogobierno, y ha indicado que “se ha avanzado”, aunque ha señalado que el tiempo que resta “hasta San Ignacio” puede resultar clave.

Pradales ha indicado, asimismo, que se encuentra “muy volcado” en el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika". “Estamos a 10 escalones de cumplir ese objetivo”, ha indicado. El lehendakari ha señalado que las siguientes semanas pueden ser clave en esa negociación y ha explicado que antes del verano se debería celebrar una comisión bilateral de transferencias.

Relación con el PSE

En torno a las relaciones del PNV y PSE, socios en las principales instituciones vascas, el lehendakari Pradales ha puesto en valor el “clima de confianza y respeto” en el Consejo de Gobierno de su Ejecutivo. “Eso nos está permitiendo estar en lo que le preocupa a la sociedad vasca: vivienda, salud, seguridad…”, ha señalado.



En relación con el montaje publicado en las redes sociales del PSE en el que se veía a Aitor Esteban, presidente del EBB del PNV, “lanzándose a una piscina”, ha indicado que “en política es importante respetar a las personas”.

En todo caso, ha señalado que las relaciones con los socialistas vascos son buenas: “Nos une mucho más que lo que nos puede separar, y hay que cuidar eso que nos une”.

Euskera

Una de las cuestiones que en los últimos meses ha dividido a PNV y PSE es la gestión del euskera en la Administración pública. El lehendakari ha señalado que intentaron llegar a un acuerdo con el PSE, que no fructificó, y ahora, según ha indicado, existe un diálogo con EH Bildu que desconoce si llegará a buen puerto.

En todo caso, ha llamado a "ensanchar" consensos en torno a la lengua vasca y ha puesto en valor el aumento del conocimiento y el uso del euskera gracias a los consensos que se han venido forjando en las últimas décadas. “El euskera necesita más puentes y menos muros", ha indicado.

Además, ha instado a "no perder el foco" porque el problema no es el peso del euskera en la Administración, sino en el uso social del euskera y la incidencia que pueden tener "el fenómeno migratorio" en "la identidad" vasca y en su lengua, o la presencia del euskera en las pantallas y el mundo digital.