Lehendakari: “La crispación va a aumentar hasta límites desconocidos; me preocupa que Madrid se despiste y no atienda lo pactado con Euskadi”
El lehendakari, Imanol Pradales, ha visitado el programa Boulevard de Radio Euskadi y ha mostrado su “preocupación” por el clima de crispación que se está generando en Madrid, especialmente tras la imputación del ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero.
“Si el clima en Madrid era crispado, esa crispación va a aumentar hasta límites desconocidos. Me preocupa que Madrid se despiste y no atienda los compromisos pactados con Euskadi”, ha indicado.
En este sentido, el lehendakari ha subrayado la importancia de que el Gobierno español se centre en cuestiones como la salud, teniendo en cuenta las consecuencias de la huelga de médicos, así como otras cuestiones que “importan a la ciudadanía.
“Necesitamos a un Gobierno que esté a lo que le importa a la ciudadanía, y que en lo que afecta a Euskadi siga atendiendo a las diferentes materias pactadas”, ha señalado.
'Caso Zapatero'
Asimismo, el lehendakari se ha mostrado preocupado por los efectos que el caso Zapatero puede tener en lo que se refiere a la credibilidad de la política: “Es un caso que afecta a la confianza de la ciudadanía en la política. Afecta en términos de mayor desafección”.
El lehendakari se ha mostrado “prudente” con respecto al caso. “Estamos ante un hecho muy grave: se va a sentar en un juzgado un ex presidente del Gobierno español (…). En todo caso, hay que mantener un criterio de prudencia, respetando la presunción de inocencia y dejando a la judicatura que trabaje”, ha indicado.
El lehendakari también ha señalado que se trata de “un auto contundente y bien fundamentado”: “Lo que han dicho los expertos jurídicos de distinto color en los últimos días es bastante coincidente. Es un auto contundente y bien fundamentado, pero estamos en la fase de instrucción, y en concreto en la fase de investigación”.
Nuevo Estatus y Estatuto de Gernika
En esta línea, el lehendakari se ha referido a la negociación sobre el nuevo estatus de autogobierno, y ha indicado que “se ha avanzado”, aunque ha señalado que el tiempo que resta “hasta San Ignacio” puede resultar clave.
Pradales ha indicado, asimismo, que se encuentra “muy volcado” en el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika". “Estamos a 10 escalones de cumplir ese objetivo”, ha indicado. El lehendakari ha señalado que las siguientes semanas pueden ser clave en esa negociación y ha explicado que antes del verano se debería celebrar una comisión bilateral de transferencias.
Relación con el PSE
En torno a las relaciones del PNV y PSE, socios en las principales instituciones vascas, el lehendakari Pradales ha puesto en valor el “clima de confianza y respeto” en el Consejo de Gobierno de su Ejecutivo. “Eso nos está permitiendo estar en lo que le preocupa a la sociedad vasca: vivienda, salud, seguridad…”, ha señalado.
En relación con el montaje publicado en las redes sociales del PSE en el que se veía a Aitor Esteban, presidente del EBB del PNV, “lanzándose a una piscina”, ha indicado que “en política es importante respetar a las personas”.
En todo caso, ha señalado que las relaciones con los socialistas vascos son buenas: “Nos une mucho más que lo que nos puede separar, y hay que cuidar eso que nos une”.
Euskera
Una de las cuestiones que en los últimos meses ha dividido a PNV y PSE es la gestión del euskera en la Administración pública. El lehendakari ha señalado que intentaron llegar a un acuerdo con el PSE, que no fructificó, y ahora, según ha indicado, existe un diálogo con EH Bildu que desconoce si llegará a buen puerto.
En todo caso, ha llamado a "ensanchar" consensos en torno a la lengua vasca y ha puesto en valor el aumento del conocimiento y el uso del euskera gracias a los consensos que se han venido forjando en las últimas décadas. “El euskera necesita más puentes y menos muros", ha indicado.
Además, ha instado a "no perder el foco" porque el problema no es el peso del euskera en la Administración, sino en el uso social del euskera y la incidencia que pueden tener "el fenómeno migratorio" en "la identidad" vasca y en su lengua, o la presencia del euskera en las pantallas y el mundo digital.
Huelga de médicos
Por otro lado, el lehendakari ha considerado que la ministra de Sanidad, Mónica García, "es un problema" porque "lleva más de dos meses sin querer saber nada" de la huelga de médicos por el Estatuto Marco que "ella ha provocado".
Por ello, le ha emplazado a "tomar cartas en el asunto" y, si "es incapaz o no quiere" resolver este asunto, traspasar a Euskadi las competencias para "buscar una solución".
Pradales ha lamentado que, pese a que se había avanzado "mucho" en la mejora de las listas medias de espera de Osakidetza, la huelga de los médicos por el Estatuto Marco, que "deriva de una decisión del Ministerio de Sanidad", ha metido en "un follón", que se está intentando afrontar "desde Euskadi y dentro del ámbito competencial".
Mundial en Bilbao y Donostia
En relación con el debate sobre si Bilbao y Donostia/San Sebastián deben ser sedes del Mundial 2030, el lehendakari ha señalado que la FIFA ha reclamado unas “condiciones leoninas” y ha reclamado un "análisis sosegado" de la situación, porque afecta a muchos sectores. "La FIFA toma la decisión en enero del año que viene, hay tiempo", ha subrayado.
La polémica de UPN
El lehendakari, asimismo, ha expresado su “apoyo y solidaridad” al Athletic tras la petición de UPN de que se impida el uso de la nueva indumentaria del equipo bilbaíno. La razón es que en la elástica se puede ver el mapa de Euskal Herria con los colores de la ikurriña.
Pradales ha recordado que el propio Gobierno de Navarra ha sido "taxativo" asegurando que "no había nada desde el punto de vista de la legalidad que hubiera que cuestionar". “Se trata de una polémica absolutamente estéril con la que UPN busca generar enfrentamiento y división", ha indicado.
El lehendakari ha advertido de que es "muy peligroso jugar al enfrentamiento y a la división con los símbolos y con las identidades" y ha instado a "no dar pábulo a UPN" con esta polémica.
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El lehendakari considera que UPN busca una polémica estéril con la nueva camiseta del Athletic
El lehendakari Imanol Pradales ha expresado su apoyo y solidaridad al Athletic tras la petición de UPN de que se impida el uso de la nueva indumentaria del equipo bilbaíno en la que se ha incluido a Navarra dentro del mapa de Euskal Herria junto con una ikurriña. Tras señalar que la nueva camiseta le parece "muy bonita", ha recordado que el propio Gobierno de Navarra ha sido "taxativo" asegurando que "no había nada desde el punto de vista de la legalidad que hubiera que cuestionar" y, en este sentido, considera "una polémica absolutamente estéril la que busca UPN" con el "único" objetivo de "buscar enfrentamiento y división". El lehendakari ha advertido de que es "muy peligroso jugar al enfrentamiento y a la división con los símbolos y con las identidades" y ha instado a "no darle pábulo a UPN".
Pradales: "Estamos analizando las exigencias de la FIFA, que son leoninas"
El lehendakari Imanol Pradales ha destacado que toca hacer un "análisis sosegado" de la situación, porque afecta a muchos sectores. "La FIFA toma la decisión en enero del año que viene, hay tiempo", ha subrayado.
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El lehendakari, Imanol Pradales, ha considerado que la ministra de Sanidad, Mónica García, "es un problema" porque "lleva más de dos meses sin querer saber nada" de la huelga de médicos por el Estatuto Marco que "ella ha provocado". Por ello, le ha emplazado a "tomar cartas en el asunto" y, si "es incapaz o no quiere" resolver este asunto, traspasar a Euskadi las competencias para "buscar una solución". En una entrevista concedida a Radio Euskadi, ha lamentado que, pese a que se había avanzado "mucho" en la mejora de las listas media de espera de Osakidetza, la huelga de los médicos por el Estatuto Marco, que "deriva de una decisión del Ministerio de Sanidad", ha metido en "un follón", que se está intentando afrontar "desde Euskadi y dentro del ámbito competencial".
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