Entrevista al lehendakari en Radio Euskadi
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El lehendakari considera que UPN busca una polémica estéril con la nueva camiseta del Athletic
El lehendakari Imanol Pradales ha expresado su apoyo y solidaridad al Athletic tras la petición de UPN de que se impida el uso de la nueva indumentaria del equipo bilbaíno en la que se ha incluido a Navarra dentro del mapa de Euskal Herria junto con una ikurriña. Tras señalar que la nueva camiseta le parece "muy bonita", ha recordado que el propio Gobierno de Navarra ha sido "taxativo" asegurando que "no había nada desde el punto de vista de la legalidad que hubiera que cuestionar" y, en este sentido, considera "una polémica absolutamente estéril la que busca UPN" con el "único" objetivo de "buscar enfrentamiento y división". El lehendakari ha advertido de que es "muy peligroso jugar al enfrentamiento y a la división con los símbolos y con las identidades" y ha instado a "no darle pábulo a UPN".
Pradales: "Estamos analizando las exigencias de la FIFA, que son leoninas"
El lehendakari Imanol Pradales ha destacado que toca hacer un "análisis sosegado" de la situación, porque afecta a muchos sectores. "La FIFA toma la decisión en enero del año que viene, hay tiempo", ha subrayado.
Lehendakari: “La crispación va a aumentar hasta límites desconocidos; me preocupa que Madrid se despiste y no atienda lo pactado con Euskadi”
El lehendakari ha mostrado en el programa Boulevard de Radio Euskadi su preocupación por los efectos del 'caso Zapatero'.
El lehendakari pide a Mónica Garcia que resuelva la huelga médica o transfiera competencias: "Es un problema"
El lehendakari, Imanol Pradales, ha considerado que la ministra de Sanidad, Mónica García, "es un problema" porque "lleva más de dos meses sin querer saber nada" de la huelga de médicos por el Estatuto Marco que "ella ha provocado". Por ello, le ha emplazado a "tomar cartas en el asunto" y, si "es incapaz o no quiere" resolver este asunto, traspasar a Euskadi las competencias para "buscar una solución". En una entrevista concedida a Radio Euskadi, ha lamentado que, pese a que se había avanzado "mucho" en la mejora de las listas media de espera de Osakidetza, la huelga de los médicos por el Estatuto Marco, que "deriva de una decisión del Ministerio de Sanidad", ha metido en "un follón", que se está intentando afrontar "desde Euskadi y dentro del ámbito competencial".
Será noticia: Entrevista al lehendakari Pradales en Radio Euskadi, aviso amarillo por calor y finales de rugby en Bilbao
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
El Gobierno de Navarra asegura que la camiseta del Athletic "no compromete o utiliza mal símbolos oficiales de Navarra"
El vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo, Javier Remírez, ha publicado un mensaje en redes sociales en el que asegura que los símbolos exclusivos de la comunidad son la bandera, el escudo y el himno de Navarra y la protección jurídica se limita a ellos.
El concejal del PP de Durango, Carlos García, denuncia amenazas de muerte que "hay que frenar en seco"
El edil anuncia que interpondrá una denuncia ante la Ertzaintza por los mensajes "especialmente dolorosos" que recibió "durante toda la noche".
El juez bloquea una parte de las cuentas del expresidente Zapatero
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha ordenado este jueves el bloqueo de cuentas bancarias del expresidente del Gobierno español, en relación con el ‘caso Plus Ultra’. Esta decisión afecta también a otros implicados de la trama.
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