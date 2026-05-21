El juez bloquea una parte de las cuentas del expresidente Zapatero
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha ordenado este jueves el bloqueo de cuentas bancarias del expresidente del Gobierno español, en relación con el ‘caso Plus Ultra’. Esta decisión afecta también a otros implicados de la trama.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el 'caso Plus Ultra', ha ordenado bloquear cuentas bancarias del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, imputado como presunto líder de una supuesta red de tráfico de influencias.
En el auto en el que cita a Zapatero a declarar el próximo 2 de junio como investigado, el juez indicaba que, del análisis financiero realizado, el exdirigente socialista y su entorno eran "los beneficiarios finales de la operativa".
"La sociedad Análisis Relevante percibe fondos de Plus Ultra, Sofgestor, Grupo Aldesa e Inteligencia Prospectiva por más de 941 000 euros, remitiendo posteriormente cantidades significativas a Zapatero (490 780) y a la sociedad What The Fav (239 755)", de sus hijas, detallaba.
Fuentes jurídicas informan de que el magistrado ha adoptado esta decisión, que afecta asimismo a otros implicados de la trama, a petición de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción.
Según el auto, la investigación ha permitido constatar la existencia de "una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables".
Esa supuesta trama tendría como finalidad "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".
Según el juez instructor del caso, se habrían utilizado sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos "para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado".
También apunta que la influencia ejercida no se dirigió a obtener un trato general o una expectativa indeterminada, sino a la consecución de una resolución administrativa concreta, que fue la aprobación y desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia.
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