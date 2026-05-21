Zapatero presidente ohiaren banku-kontu batzuk blokeatzeko agindu du epaileak
Jose Luis Calama Auzitegi Nazionaleko epaileak Espainiako Gobernuko presidente ohiaren banku-kontuak blokeatzeko agindua eman du ostegun honetan, 'Plus Ultra' auziaren harira. Ikertutako beste pertsona batzuei ere eragiten die.
Jose Luis Calama Auzitegi Nazionaleko epaileak Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako Gobernuko presidente ohiari lotutako banku-kontu batzuk blokeatzeko agindu du, 'Plus Ultra' influentzia-trafikoaren ustezko sare baten ikerketaren baitan.
Zapatero ekainaren 2an ikertu gisa deklaratzera deitzen duen autoan, epaileak adierazi zuen egindako finantza azterketatik buruzagi sozialista ohia eta haren ingurua zirela "operatiboaren azken onuradunak".
"Analisis Relevante sozietateak 941.000 euro baino gehiagoko fondoak jasotzen ditu Plus Ultra, Sofgestor, Grupo Aldesa eta Inteligencia Prospectiva bezalako konpainien bitartez, eta ondoren kopuru esanguratsuak helarazten zaizkie Zapaterori (490.780) eta What The Fav sozietateari (239.755)", zehaztu zuen epaileak auto horretan. Zapateroren alabek What The Fav komunikazio eta publizitate agentzian jarduten dute.
Iturri juridikoek ostegun arratsaldean jakitera eman dutenez, epaileak erabaki hori hartu du, eta auzian ikertutako beste pertsona batzuei ere eragiten die, Poliziaren Delinkuentzia Ekonomiko eta Fiskaleko Unitateak (UDEF) eskatuta eta Ustelkeriaren aurkako Fiskaltzaren laguntzarekin.
Autoaren arabera, "egiturari dagokionez Jose Luis Rodriguez Zapaterok zuzendutako legez kanpoko eragimen-jarduerako sare antolatu bat" egiaztatu ahal izan da ikerketari esker; izan ere, "bere kontaktu pertsonalak eta Administrazioko goi-karguetara iristeko gaitasuna aldeko erabakiak hartu nahi zituzten hirugarrenen zerbitzura jarri omen zituen".
Ustezko bilbe horren helburua "onura ekonomikoak lortzea izango litzateke, bitartekaritzaren bidez eta instantzia publikoetan hirugarrenen aldeko eraginak bitartekotzak erabiliz, batez ere Plus Ultra".
Kasuaren instrukzio-epailearen arabera, sozietate instrumentalak, dokumentazio simulatua eta finantza-kanal opakuak erabili izan dira "legez kanpoko eraginak gauzatzeko, funtsen jatorria eta xedea ezkutatzeko eta hirugarrenen eta sarearen beraren aldeko onura ekonomikoak lortzeko".
Era berean, epaileak adierazi du izandako eragina ez zela tratu orokorra edo itxaropen zehaztugabea lortzera bideratu, baizik eta administrazio ebazpen zehatz bat lortzera, Plus Ultrak Kaudimenari Laguntzeko Funtsaren baitan eskatutako laguntza publikoa onartzea eta ordaintzea izan zena.
Zure interesekoa izan daiteke
Munduko Futbol Txapelketaren egoitzen eztabaidak beste ika-mika bat piztu du EAJren eta PSE-EEren artean
PSE-EEk adierazi du ez dituela ulertzen EAJren "zalantzak", eta jeltzaleei gogorarazi die sozialistekin hitz egin behar dutela Bilboko eta Donostiako hautagaitzen inguruan erabaki bat hartzeko.
UPNk Athletici “ohartarazi” dio auzitara joko duela, elastikoetatik Euskal Herriko mapa kentzen ez badu
"Nafarroa ez da Euskal Autonomia Erkidegoko beste probintzia bat" aldarrikatu du sare sozialetan Cristina Ibarrolak, alderdiko presidenteak, eta futbol federazioko presidenteari eta Chivite presidenteari zuzendu zaie auzian esku hartu dezaten eskatzeko. Nafarroako Gobernuak, ordea, azaldu du Athleticek ez dituela "Nafarroako sinboloak arriskuan jarri" eta, kasu honetan, ez dagokiola "jarrera hartzea".
Eusko Legebiltzarrak atzera bota du ETAren biktimei egindako irainak lege bidez zigortzeko proposamena
EAJk eta PSE-EEk zuzenketa bat bultzatu dute hezkuntza, gizarte eta zigor neurri berriak aztertzeko, birbiktimizazioari aurre egiteko.
Plus Ultra prest agertu da gertakariak argitzen laguntzeko
Aire konpainiaren arabera, prozesuak eskatzen du informazioa "ardura eta zehaztasun" handiz lantzea, "interprertazio partzialak eta testuingurutik kanpokoak" ekiditeko.
Espainiako lurralde-mapa "erabat itxita" dago eta Trebiñu Burgos da, Gaztela eta Leongo Gobernuaren arabera
Hala azpimarratu du Carlos Fernandez Carriedo Gaztela eta Leongo Gobernuaren bozeramaileak, Trebiñu Arabarekin bat egiteko erreferenduma deitzeko aukeraz Mikel Legarda EAJren diputatuak asteazken honetan Kongresuan galdetu ostean.
"Donostiak ez dauka bertigorik" Insaustiren arabera, baina 2030eko Mundialerako hautagaitza zorrotz aztertzearen alde egin du
ETB2ko "En Jake" saioan egin dioten elkarrizketan, zerga turistikoaz hitz egin du Jon Insausti Donostiako alkateak. Horren esanetan, zerga turistikoari esker 10 milioi euro bildu ditzakete urtebetean.
Pedro Sanchezek babes osoa eman dio Zapatero presidente ohiari Kongresuan
Kongresuan, eta Alberto Nuñez Feijoo oposizioaren buruarekin izandako aurrez aurrekoan, Sanchez estreinakoz mintzatu da jendaurrean Zapateroren inputazioaren inguruan. Feijook azalpenak eskatu dizkio eta karguan jarraitzeak presidentzia "zikindu" egiten duela esan dio.
Eusko Legebiltzarrak estrategia turistikoan jasangarritasunak "denean eragin" dezala eskatu du, eta baztertu egin du EH Bilduren proposamena
EH Bilduk udalen karga ahalmena neurtzeko eta turistifikazio maila sailkatzeko tresna zehatzak sortzea proposatzen zuen, baina mozioa atzera bota dute aurkako 46 boto (EAJ, PSE-EE, PP eta Vox) eta aldeko 27 (EH Bildu eta Sumar) jaso dituztelako.
Eneko Anduezak espero du Zapaterok justiziaren aurrean emango dituen "argudioak nahikoak izatea absoluziorako"
Eneko Andueza PSE-EEren idazkari nagusiak adierazi duenez, “espero” du Espainiako Gobernuko presidente ohi Jose Luis Rodríguez Zapaterok justiziaren aurrean emango dituen “argudioak nahikoak izatea absolbitu dezaten”. Bestalde, Bilbo eta Donostia 2030eko Munduko Txapelketaren egoitza izateko aukerari buruz agertu diren zalantzez, batez ere euskal erakundeen eta EAJren aldetik, Anduezak esan du “batzuei bertigoa sartu zaiela” ekitaldi hori antolatzearen inguruan, eta ez zaiola “epe laburreko errendimenduari” soilik begiratu behar.