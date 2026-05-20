Pedro Sanchezek babes osoa eman dio Zapatero presidente ohiari Kongresuan

Kongresuan, eta Alberto Nuñez Feijoo oposizioko buruarekin izandako aurrez aurrekoan, Sanchez aurrenekoz mintzatu da jendaurrean Zapateroren inputazioaren inguruan. Feijook azalpenak eskatu dizkio eta karguan jarraitzeak presidentzia "zikintzen" duela leporatu dio. 

MADRID (ESPAÑA), 20/05/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez durante su intervención este miércoles en el pleno del Congreso tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la causa de Plus Ultra, que ha causado conmoción en el PSOE y rearma al PP en su campaña de oposición al jefe del Ejecutivo. EFE/Chema Moya
Pedro Sanchez, asteazken honetan, Kongresuan. Argazkia: EFE.
Agentziak | EITB

Pedro Sanchez Espainiako gobernuburuak errugabetasun-presuntzioaren alde hitz egin du asteazken honetan Espainiako Diputatuen Kongresuan eta "babes osoa" agertu dio Jose Luis Rodriguez Zapatero presidente ohiari, Plus Ultra kasuan inputatua izan ostean hori. Alberto Nuñez Feijoo oposizioko buruak Sanchezi eskatu dio ez dezala jarraitu Espainiako Gobernuko Presidentetza "zikintzen". 

"Oso une gogorra da, oso gogorra, egunero ahaleginean bizi diren espainiar guztientzat, euren Gobernuak esku-betez lapurtzen diharduen bitartean. Espainia ustelek gobernatzen dute, eta ni arduratuko naiz hori guztia aldatzeaz", agindu du Feijook Kongresuko Osoko Bilkuran.

Epaileak bere "itsasargi morala" inputatu eta biharamunean, Feijook sanchezi galdetu dio ea "nola eragiten zuen Zapaterok bere gobernuan", eta ea Auzitegi Nazionaleko epaileen aurka ere "oldartuko" den galdetu dio. Eta hirugarrenik, galdetu dio: "Zer egiten duzu oraindik hor Espainiako Gobernuko Presidentetza beste egun batez zikintzen?".

Bere txandan, Espainiako Gobernuko presidenteak "Justiziarekiko lankidetza osoa" eta "errugabetasun-presuntzioarekiko errespetu osoa" adierazi du, eta "babes osoa ere, Zapatero presidenteari", adierazi du, bere taldearen txalo zaparrada eraginez.

Zapateroren kudeaketa defendatu du, "Espainia legez kanpoko gerra batetik atera zuen eta ETArekin amaitu zuen" presidentea izan zela esanez. Segidan, hainbeste lotsa" dituztenen aldetik. Gainera, Feijoori ohartarazi dio Gobernura "botoen bidez" iristen dela eta "ez bidezidorretatik".

