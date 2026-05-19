Gobernuak espero du “Justiziak justizia egitea” Zapaterorekin, eta haren ondarea defendatu du
Gobernuko bozeramaile Elma Saizek adierazi du pandemian hainbat airelineari emandako maileguek enpresak eta lanpostuak salbatzeko aukera eman zutela.
Espainiako Gobernuak konfiantza osoa dauka Jose Luis Rodríguez Zapaterorengan. Gobernuko bozeramaile Elma Saizek presidente ohiaren ondarea defendatu du, Plus Ultra auzian eragin-trafikoa eta beste delitu batzuk egotzita inputatu ondoren, eta espero du “Justiziak justizia egitea” eta haren errugabetasun-presuntzioa errespetatzea.
Ministroen Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan, Saizek adierazi du Gobernuak inputazioaren berria “lasaitasunez, konfiantzaz, zuhurtziaz eta Justiziarekiko errespetuz” hartu duela, eta gogorarazi du Plus Ultraren ikerketa “ultra” den Manos Limpias erakundearen salaketa baten ondorioz hasi zela.
Erreskateak defendatu ditu
Bozeramaileak defendatu du pandemian hainbat airelineari emandako maileguek enpresak eta lanpostuak salbatzeko balio izan zutela, eta azpimarratu du laguntza horiek “erabat garbi eta gardenak” izan ziren prozeduren bidez eman zirela.
Gainera, Europako Batzordeak baimendu, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak eta Kontuen Auzitegiak berretsi zituztela gogorarazi du.
Eskuinaren kanpaina
PSOEk inputazioa eskuinaren eta ultraeskuinaren kanpaina batekin lotu du, baina Saizek, Ministroen Kontseiluko mahaian bertan, berriro ere azpimarratu du “Justiziarekiko errespetu handiena” duela eta konfiantza duela “justizia egingo dela”.
Ikuspegi pertsonaletik, azaldu du berak Zapaterorekiko maitasun handia duela, eskuinak hari dion “gorrotoaren” parekoa; izan ere, ustekabean irabazi zizkion hauteskunde batzuk. Ikuspegi politikotik, berriz, harrotasunez aldarrikatu du bi legegintzalditan egindako lana.
Saizen esanetan, Zapaterok herrialdearen “eraldaketa sozial handiena” bultzatu zuen, eskubide eta justizia sozialean aurrerapen handiak eginez, eta haren gidaritzapean Espainiako gizarteak ETA erakunde terrorista garaitu zuen. Horren ostean, haren errugabetasun-presuntziorako eskubidea defendatu du.
Zer da Plus Ultra auzia eta zer lotura du, ustez, Zapaterorekin?
Ustezko ustelkeria auzi hau 2021ean Plus Ultra konpainiari emandako 53 milioi euroko erreskate publikoarekin lotuta dago. Auzitegi Nazionala ikertzen ari da ea Zapaterok bitartekari lana egin ote zuen erreskatea lortzeko, ordain ekonomikoen truke.
Epaileak Jose Luis Rodriguez Zapatero inputatu du Plus Ultra auzian, eta dirua zuritzeagatik ikertuko du
Espainiako Gobernuak Plus Ultra airelineari emandako 53 milioi euro modu irregularrean erabili ote ziren ikertzen ari da Jose Luis Calama Auzitegi Nazionaleko magistratua. Inputatu gisa deklaratu beharko du Zapaterok ekainaren 2an.
