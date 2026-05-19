Gobernuaren erreakzioa
Gobernuak espero du “Justiziak justizia egitea” Zapaterorekin, eta haren ondarea defendatu du

Gobernuko bozeramaile Elma Saizek adierazi du pandemian hainbat airelineari emandako maileguek enpresak eta lanpostuak salbatzeko aukera eman zutela.

Elma Saiz Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio ministroa eta Gobernuaren bozeramailea. Argazkia: EFE
Espainiako Gobernuak konfiantza osoa dauka Jose Luis Rodríguez Zapaterorengan. Gobernuko bozeramaile Elma Saizek presidente ohiaren ondarea defendatu du, Plus Ultra auzian eragin-trafikoa eta beste delitu batzuk egotzita inputatu ondoren, eta espero du “Justiziak justizia egitea” eta haren errugabetasun-presuntzioa errespetatzea.

Ministroen Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan, Saizek adierazi du Gobernuak inputazioaren berria “lasaitasunez, konfiantzaz, zuhurtziaz eta Justiziarekiko errespetuz” hartu duela, eta gogorarazi du Plus Ultraren ikerketa “ultra” den Manos Limpias erakundearen salaketa baten ondorioz hasi zela.

Erreskateak defendatu ditu

Bozeramaileak defendatu du pandemian hainbat airelineari emandako maileguek enpresak eta lanpostuak salbatzeko balio izan zutela, eta azpimarratu du laguntza horiek “erabat garbi eta gardenak” izan ziren prozeduren bidez eman zirela.

Gainera, Europako Batzordeak baimendu, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak eta Kontuen Auzitegiak berretsi zituztela gogorarazi du.

Eskuinaren kanpaina

PSOEk inputazioa eskuinaren eta ultraeskuinaren kanpaina batekin lotu du, baina Saizek, Ministroen Kontseiluko mahaian bertan, berriro ere azpimarratu du “Justiziarekiko errespetu handiena” duela eta konfiantza duela “justizia egingo dela”.

Ikuspegi pertsonaletik, azaldu du berak Zapaterorekiko maitasun handia duela, eskuinak hari dion “gorrotoaren” parekoa; izan ere, ustekabean irabazi zizkion hauteskunde batzuk. Ikuspegi politikotik, berriz, harrotasunez aldarrikatu du bi legegintzalditan egindako lana.

Saizen esanetan, Zapaterok herrialdearen “eraldaketa sozial handiena” bultzatu zuen, eskubide eta justizia sozialean aurrerapen handiak eginez, eta haren gidaritzapean Espainiako gizarteak ETA erakunde terrorista garaitu zuen. Horren ostean, haren errugabetasun-presuntziorako eskubidea defendatu du.

