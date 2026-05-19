Epaileak Jose Luis Rodriguez Zapatero inputatu du 'Plus Ultra auzian', ustez dirua zuritzeagatik

Espainiako Gobernuak Plus Ultra airelineari emandako 53 milioi euroen ustezko erabilera irregularra ikertzen ari da Jose Luis Calama Auzitegi Nazionaleko magistratua. Ekainaren 2rako deitu dute Zapatero.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece este lunes en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, citado por el PP, para dar explicaciones sobre el rescate financiero público a la aerolínea Plus Ultra.
Auzitegi Nazionala Plus Ultra airelinearen erreskatea ikertzen ari da, eta Espainiako Gobernuko presidente ohia deklaratzera deitu du ekainaren 2an, instrukziopean jarraitzen duen auzian.

Espainiako Gobernuak Plus Ultra konpainiari COVID-19aren lehen hilabeteetan emandako 53 milioi euroen ustezko erabilera irregularra ikertzen ari da Jose Luis Calama magistratua.

Auzi horren baitan, Auzitegi Nazionaleko 4. zenbakiko Instrukzio Epaitegi Zentralak Zapatero inputatu gisa deklaratzera deitu du ekainaren 2an. Gainera, bere bulegoa eta beste hiru bulego miatzeko agindua eman du. Une honetan, eginbide horiek egiten ari dira.

Halaber, epaileak erakunde kriminalaren, eragimen-trafikoaren, dokumentuak faltsutzearen eta kapitalak zuritzearen balizko delituak ikertzen ditu, laguntzak emateari eta erabiltzeari dagokienez.

Instrukzioak irekita jarraitzen du Auzitegi Nazionalean, eta, aipatu iturrien arabera, sumarioaren sekretua kendu dute.

Erreakzioak

Miguel Tellado PPko idazkari nagusiak azalpenak eskatu dizkio Espainiako Gobernuari.

Inputazioa "ustelkeria eta kapitalak zuritzea" dela esan du Telladok, eta "Gobernuko presidente ohiaz ez ezik, Sanchezen kontseilari nagusiaz ere hitz egiten dugu". Gainera, "azalpenak berehala" emateko eskatu dio Espainiako Gobernuari eta ziurtatu du "erregimena gainbehera" doala eta "tramaren buruzagiak erortzen" hasi direla.

Ignacio Garriga Voxeko bozeramaileak adierazi duenez, PSOEk "kolapsatu" egin du. Elkarrizketa batean azpimarratu duenez, bere kolapsoarekin, sozialistek "nazioa kolapsora eraman dute".

Hori dela eta, Alberto Nuñez Feijoo oposizioko buru eta PPko presidenteari "pauso bat aurrera emateko" eta Sanchezen aurkako zentsura-mozioa aurkezteko eskatu dio.

