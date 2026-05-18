Arguedasko Udalak elkarretaratzea deitu du astearterako, hilketa matxista salatzeko

EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA
Arguedas, gaur arratsaldean. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Arguedasko Udalak elkarretaratzea deitu du bihar arratsaldeko 19:00etarako, herrian izan den hilketa matxista salatzeko, eta herritar guztiak parte hartzera deitu ditu. 

Zabaldutako oharrean, Udalak "irmo" gaitzetsi du gertatutakoa, eta biktimaren gertukoei "elkartasuna eta babesa" helarazi dizkie, "sufrimendu handiko" une honetan. 

"Emakumeen kontrako indarkeria mota oro" baztertu behar dela nabarmendu dute idatzian, eta "erakundeen eta gizarte osoaren konpromisoa" beharrezkotzat jo dute, arazoari aurre egiteko. 

44 urteko emakume bat hil zuen atzo iluntzean ustez haren senarrak Arguedasen. Antza, senitarteko batek gaur arratsaldean eman dio abisua Foruzaingoari, eta ondoren, 43 urteko gizonak bere burua aurkeztu du Guardia Zibilaren Valtierrako kuartelean; emakumeari eraso egin diola aitortu du. 

Ikerketako iturrien arabera, Foru Poliziako agenteak bikotearen etxebizitzara joan dira, eta han aurkitu dute emakumearen gorpua. Berehala atxilotu dute gizonezkoa, genero indarkeriarekin lotutako homizidio delitua egotzita.

Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, deitu doako telefono hauetara: 900 840 111 (EAEkoa), 016 (Espainiako Estatukoa) edo 3919 (Iparraldekoa, eguneko 24 orduetan erabilgarri, igande eta jaiegunetan 09:00etatik 18:00etara izan ezik). Ez dute fakturan arrastorik uzten, baina bai telefonoan. Beraz, ez ahaztu ezabatzea.

Indarkeria matxista Indarkeria matxistaren biktimak Matxismoa Nafarroa Gizartea

