Global Summud Flotillan atxilotutako 100 lagunetatik lau euskal herritarrak dira eta gose-greba hasi dute
Gazara zihoan beste flotilla bateko itsasontziak atzeman ditu Israelgo Armadak gaur goizean. Euskal Herrian zein Europako hainbat tokitan protestak antolatu dituzte "Flotilla ez da ukitzen" lelopean.
Israelek Gazara laguntza humanitarioa zeraman beste ontzidi bat geldiarazi eta barruan zihoazen 100 ekintzaile atxilotu ditu, tartean lau euskal herritar. Euskadi Irratiak jakin ahal izan duenez, gose-greba hasi dute atxilotuek.
Jose Manuel Albares Kanpo Arazoetako Espainiako ministroak baieztatu duenez, naziotasun espainiarra duten 45 pertsona doaz Gazara ontzidian, eta Israelgo agintariek 10-20 inguru atxilotu dituzte.
Ministroak adierazi duenez, protesta formala helarazi dio Dana Erlich Israelgo negozioen arduradunari, operazio berri hau "nazioarteko zuzenbidearen beste urraketa bat" baita.
Ontzidia osatzen duten 54 ontziak aurreko astean atera ziren Turkiatik eta abordajea Gazako kostaldetik 250 itsas miliatara gertatu da, nazioarteko uretan, Zipreko kostaldetik gertu. Ontzi batzuek norabidea aldatu dute, harrapa ez zitzaten. Ondorioz, hainbat pertsona libratu dira abordajetik, bi euskal herritar tartean.
Israelgo Goobernuak dio Hamasi lagundu nahi diola ontzidiak baina giza-laguntza eramatea dela helburu nagusia defendatzen dute ekintzaileek. Israelek egiten duena "pirateria" dela salatu dute, baita Israelgo Gobernuak duen "inpunitatea" ere. Israelek 10.000 palestinar dituela kartzelaratuta ere gogoratu dute, eta heriotza-zigorra jaso dezaketela.
Testuinguru honetan, atxilotuak aske uztea eskatzeko eta Israelgo armadaren erasoak salatzeko hainbat mobilizazio egin dituzte 19:00etan Euskal Herrian: Gasteizen, Donostian, Bilbon, Iruñean, Altsasun eta Urruñan izan dira protestetako batzuk. Espainiako, Frantziako, Greziako, Italiako zein Europako beste hainbat hiritan ere elkarretaratzeak izan dira.
Zure interesekoa izan daiteke
'Bi ilunabarreko eguna', abuztuko eguzki eklipseari buruzko erakusketa, ireki dute Bergaran
Egun seinalatua iristen denean herritarrek "ekitaldia ulertu eta gozatu" ahal izateko, eklipsea modu didaktiko, irisgarri eta erakargarrian azaltzen du.
Gizon batek 44 urteko emaztea hil du Arguedasen
Asteburuan izan dira gertakariak. Guardia Zibilak gizona atxilotu du, genero indarkeriarekin lotutako homizidio delitua leporatuta.
Bi gizon atxilotu dituzte Gasteizen, bikotekideei erasotzeagatik, horietako bat 14 urtekoa
Bi gertakariak larunbatean izan ziren, eta 19 eta 25 urteko bi atxilotuei tratu txarrak eta lesio-delituak leporatu dizkiete, hurrenez hurren.
Eusko Jaurlaritzak ziurtatu du ez dagoela "ebidentzeriarik" Petronorrek osasun publikoari kalte egiten diola esateko
Osasun Publikoko zuzendariaren arabera, "datu asko" dituzte eskuartean, eta horietako bakar batek ere ez du erakusten Petronorrek Muskizen duen plantak inguruko bizilagunen osasunari kalte egiten dionik.
Nelson Davidek 73 urteko gizona itota hil zuela ondorioztatzeko zantzuak daudela esan dute auzitegiko medikuek
Biharko saioan, aldeek euren txostenak eta ondorioak aurkeztuko dituzte. Aurreikuspenen arabera, asteazkenean amaituko da epaiketa, herri-epaimahaiaren ebazpenarekin.
Lukas Agirreren hilketan erabili zuten labana "oso arriskutsua" zela nabarmendu du polizia zientifikoak
Ertzaintzako polizia zientifikoaren agenteek krimena gertatu zen lekua ikuskatu zuten, eta haien deklarazioa izan du ardatz epaiketaren zazpigarren saioak.
Laura jaitsi da "Ambition" ontzian gastroenterisak jota bakartutakoen kopurua
Kanpo-osasun departamentuko langileek kaltetutako ontzia aztertu dute goizean, eta, hasiera batean 18 baziren ere gastroenteritis arruntak jota zeudenak, ikuskapenaren ondoren murriztu egin da kopurua, eta lau daude orain bakartuta. Ontzia arratsaldean atzera itsasoratzea esepero da, bidaian jarraitzeko, Frantziarantz.
Pazienteen hizkuntzan egiten ez jakiteak arriskuan jartzen du diagnostiko zehatza, Pompeu Fabraren ikerketa baten arabera
Lanak ohartarazi duenez, egoerak ez die etorri berriei soilik eragiten, "munduko hainbat herrialdetan hizkuntza gutxituetan hitz egiten duten lurraldeetako herriatarrei ere". Gainera, ikusi dutenez, kasu gehienetan adinekoek eta haurrek arrisku handiagoa dute osasun-arretako hizkuntza-desoreka horren ondorioak pairatzeko.
Justiziak arrazoia eman dio Shakirari eta 60 milioi euro itzultzeko eskatu dio Ogasunari
Auzitegiak onartu egin du artistak Zerga Agentziaren ebazpenaren aurka jarritako errekurtsoa, eta bertan behera utzi ditu ezarritako likidazioak eta zehapenak, Administrazioak ez baitu egiaztatu 2011n abeslaria Espainian 183 egun baino gehiago egon zenik, eta legeak Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga (PFEZ) ordaintzeko hori eskatzen du.