Global Summud Flotillan atxilotutako 100 lagunetatik lau euskal herritarrak dira eta gose-greba hasi dute

Gazara zihoan beste flotilla bateko itsasontziak atzeman ditu Israelgo Armadak gaur goizean. Euskal Herrian zein Europako hainbat tokitan protestak antolatu dituzte "Flotilla ez da ukitzen" lelopean.

BARCELONA, 18/05/2026.- Decenas de personas participan este lunes en la manifestación pro palestina a las puertas de la sede de la Unión Europea en Barcelona, con motivo de la detención de la flotilla. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmó que entre diez y veinte españoles que viajaba a bordo de la flotilla con destino a Gaza, interceptada este lunes por Israel en aguas cerca de Chipre, habrían sido retenidos por las autoridades israelíes. EFE/Alejandro García
Bartzelonan gaur egindako protestaren irudia. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Israelek Gazara laguntza humanitarioa zeraman beste ontzidi bat geldiarazi eta barruan zihoazen 100 ekintzaile atxilotu ditu,  tartean lau euskal herritar. Euskadi Irratiak jakin ahal izan duenez, gose-greba hasi dute atxilotuek.

Jose Manuel Albares Kanpo Arazoetako Espainiako ministroak baieztatu duenez, naziotasun espainiarra duten 45 pertsona doaz Gazara ontzidian, eta Israelgo agintariek 10-20 inguru atxilotu dituzte.

Ministroak adierazi duenez, protesta formala helarazi dio Dana Erlich Israelgo negozioen arduradunari, operazio berri hau "nazioarteko zuzenbidearen beste urraketa bat" baita.

Ontzidia osatzen duten 54 ontziak aurreko astean atera ziren Turkiatik eta abordajea Gazako kostaldetik 250 itsas miliatara gertatu da, nazioarteko uretan, Zipreko kostaldetik gertu. Ontzi batzuek norabidea aldatu dute, harrapa ez zitzaten. Ondorioz, hainbat pertsona libratu dira abordajetik, bi euskal herritar tartean.

Israelgo Goobernuak dio Hamasi lagundu nahi diola ontzidiak baina giza-laguntza eramatea dela helburu nagusia defendatzen dute ekintzaileek. Israelek egiten duena "pirateria" dela salatu dute, baita Israelgo Gobernuak duen "inpunitatea" ere. Israelek 10.000 palestinar dituela kartzelaratuta ere gogoratu dute, eta heriotza-zigorra jaso dezaketela.

Testuinguru honetan, atxilotuak aske uztea eskatzeko eta Israelgo armadaren erasoak salatzeko hainbat mobilizazio egin dituzte 19:00etan Euskal Herrian: Gasteizen, Donostian, Bilbon, Iruñean, Altsasun eta Urruñan izan dira protestetako batzuk. Espainiako, Frantziako, Greziako, Italiako zein Europako beste hainbat hiritan ere elkarretaratzeak izan dira.

