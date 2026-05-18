Cuatro de los 100 detenidos en la Flotilla Global Summud son ciudadanos vascos y han iniciado una huelga de hambre
Los barcos de la flotilla que se dirigía a Gaza han sido interceptados esta mañana por la Armada israelí. Esta tarde se han celebrado multitud de concentraciones de denuncia tanto en Euskal Herria como en las principales ciudades de Europa bajo el lema "La flotilla no se toca".
Israel ha vuelto a detener a una flotilla que llevaba ayuda humanitaria a Gaza y ha detenido a unos 100 activistas, entre ellos cuatro vascos, que han iniciado una huelga de hambre, según ha podido saber Euskadi Irratia.
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que 45 personas de nacionalidad española viajan a Gaza en la flotilla, y las autoridades israelíes habrían detenido a unos 10-20.
El ministro ha señalado que ha trasladado su protesta formal a la responsable de negocios israelí, Dana Erlich, ya que esta nueva operación supone "una nueva violación del derecho internacional".
Los 54 buques que forman la flota salieron la semana pasada de Turquía y el abordaje se ha producido a 250 millas náuticas de la costa de Gaza, en aguas internacionales, cerca de la costa chipriota. Algunos barcos han podido cambiar de rumbo para evitar ser capturados, lo que ha evitado la detención de varias personas, entre ellas dos vascos.
El Gobierno israelí defiende su actuación porque "la flotilla quiere ayudar a Hamás", pero los activistas reiteran que el objetivo principal es llevar ayuda humanitaria a la Franja. Denuncian que lo que hace Israel es "piratería", así como la "impunidad" de la que goza.
Denuncian, asimismo, que Israel tiene 10 000 palestinos encarcelados sobre los que pende la amenaza de la condena a muerte.
En este contexto, a las 19:00 horas se han celebrado varias movilizaciones en Euskal Herria (en Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián, Bilbao, Pamplona/Iruña, Alsasua, Urruña...) para exigir la puesta en libertad de los detenidos y denunciar los ataques del ejército israelí.
Las protestas se han repetido en las principales ciudades de España, Francia, Italia, Grecia etc.
Te puede interesar
Chivite expresa su "más rotunda condena" ante el presunto asesinato machista de Arguedas
La Policía Foral investiga la muerte de una mujer en esa localidad como un posible crimen machista, por el que su pareja ha sido detenida como presunto asesino.
'El día de los dos atardeceres', la exposición sobre el próximo eclipse de sol, llega a Bergara
La muestra explica el eclipse de manera didáctica, accesible y atractiva con el fin de que cuando llegue el día señalado la ciudadanía pueda “comprender y disfrutar un evento tan excepcional”.
Un hombre mata a su mujer de 44 años en Arguedas
Los hechos tuvieron lugar el pasado fin de semana en la localidad navarra. La Guardia Civil ha detenido a la pareja de la víctima como presunto autor de un delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género.
Dos hombres han sido detenidos en Vitoria-Gasteiz por agredir a sus respectivas parejas, una de ellas de 14 años
Ambos hechos se produjeron el sábado, y los dos detenidos, de 19 y 25 años, han sido acusados de malos tratos y delito de lesiones, respectivamente.
El Gobierno Vasco asegura que no existe "ninguna evidencia" de que Petronor perjudique la salud pública
"Hay muchísimos datos y, en principio, no tenemos ninguna evidencia que pueda asociar a que exactamente la empresa, la refinería que tenemos ahí, sea la causante de ninguna cosa concreta", ha indicado el director de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco.
Forenses concluyen que Nelson David Moreno pudo haber matado al hombre de 73 años por estrangulamiento
El juicio se reanudará este martes con una jornada en la que se prevé la reproducción de la prueba documental y las calificaciones finales e informes de las partes. Está previsto que el proceso concluya el miércoles con la entrega del veredicto al jurado popular.
La policía científica destaca la peligrosidad de la navaja del crimen de Lukas Agirre
La declaración de los agentes de la policía científica de la Ertzaintza que participaron en la inspección ocular del lugar del crimen ha centrado la séptima sesión del juicio con jurado por la muerte de Lukas Agirre, ocurrida la madrugada del día de Navidad de 2022 en el centro de San Sebastián.
Descienden a cuatro las personas confinadas en el crucero 'Ambition' con gastroenteritis común
Sanidad Exterior ha examinado durante la mañana el buque afectado y, si bien, inicialmente, permanecían confinadas a bordo 18 personas con gastroenteritis común tras una posterior valoración de Sanidad Exterior, ese número se ha reducido a cuatro. Se espera que el buque siga su ruta y parta hacia Francia esta tarde.
No hablar la lengua del paciente pone en peligro la precisión diagnóstica, según un estudio de la Pompeu Fabra
El trabajo alerta de que la situación no solo afecta a los recién llegados, "sino también a la población autóctona con una lengua minoritaria o minorizada en distintos países del mundo". Añade, además, que en la mayoría de los casos las personas mayores y la población infantil están más expuestos a los riesgos de la discordancia lingüística en la atención sanitaria