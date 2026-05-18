Cuatro de los 100 detenidos en la Flotilla Global Summud son ciudadanos vascos y han iniciado una huelga de hambre

Israel ha vuelto a detener a una flotilla que llevaba ayuda humanitaria a Gaza y ha detenido a unos 100 activistas, entre ellos cuatro vascos, que han iniciado una huelga de hambre, según ha podido saber Euskadi Irratia.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que 45 personas de nacionalidad española viajan a Gaza en la flotilla, y las autoridades israelíes habrían detenido a unos 10-20.

El ministro ha señalado que ha trasladado su protesta formal a la responsable de negocios israelí, Dana Erlich, ya que esta nueva operación supone "una nueva violación del derecho internacional".

Los 54 buques que forman la flota salieron la semana pasada de Turquía y el abordaje se ha producido a 250 millas náuticas de la costa de Gaza, en aguas internacionales, cerca de la costa chipriota. Algunos barcos han podido cambiar de rumbo para evitar ser capturados, lo que ha evitado la detención de varias personas, entre ellas dos vascos.

El Gobierno israelí defiende su actuación porque "la flotilla quiere ayudar a Hamás", pero los activistas reiteran que el objetivo principal es llevar ayuda humanitaria a la Franja. Denuncian que lo que hace Israel es "piratería", así como la "impunidad" de la que goza.

Denuncian, asimismo, que Israel tiene 10 000 palestinos encarcelados sobre los que pende la amenaza de la condena a muerte.

En este contexto, a las 19:00 horas se han celebrado varias movilizaciones en Euskal Herria (en Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián, Bilbao, Pamplona/Iruña, Alsasua, Urruña...) para exigir la puesta en libertad de los detenidos y denunciar los ataques del ejército israelí.

Las protestas se han repetido en las principales ciudades de España, Francia, Italia, Grecia etc.