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'El día de los dos atardeceres', la exposición sobre el próximo eclipse de sol, llega a Bergara

La muestra explica el eclipse de manera didáctica, accesible y atractiva con el fin de que cuando llegue el día señalado la ciudadanía pueda “comprender y disfrutar un evento tan excepcional”.

Erakusketa datorren abuztuaren 12ko eklipseari buruz
Euskaraz irakurri: 'Bi ilunabarreko eguna' datorren eguzki eklipseari buruzko erakusketa Bergaran
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Agencias | EITB

Última actualización

'El día de los dos atardeceres', la exposición itinerante sobre el eclipse solar que será visible el próximo 12 de agosto, podrá visitarse en el Museo Laboratorium de Bergara desde hoy, lunes, hasta el 21 de mayo.

Tras su inauguración el pasado 1 de abril en Zarautz, la muestra, que también ha pasado por Beasain, Zalla y San Sebastián, tiene como objetivo fomentar la curiosidad científica y preparar a la ciudadanía para comprender mejor el extraordinario fenómeno del eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto.

Según informa el Gobierno Vasco en una nota, cuando concluya su estancia en Bergara la muestra continuará su itinerancia por Durango, Bilbao, Barakaldo, Vitoria, Salinas de Añana, Valdegovía, La Puebla de Labarca y Laguardia.

La muestra une distintas ilustraciones científicas con una propuesta de divulgación que incluye actividades paralelas, impulsadas por el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación con la colaboración de una veintena de entidades integradas en Jakindari, la Alianza vasca por la Cultura Científica.

La sociedad Aranzadi y el Donostia Internacional Physics Center (DIPC) han participado en el diseño de este evento que invita al público de cualquier edad a acercarse al fenómeno astronómico del 12 de agosto y "mirar al cielo con nuevos ojos".

Bergara Eclipses solares Ciencia Gipuzkoa Sociedad

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