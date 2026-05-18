Violencia machista
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Dos hombres han sido detenidos en Vitoria-Gasteiz por agredir a sus respectivas parejas, una de ellas de 14 años

Ambos hechos se produjeron el sábado, y los dos detenidos, de 19 y 25 años, han sido acusados de malos tratos y delito de lesiones, respectivamente.

Euskaraz irakurri: 19 urteko gazte bat atxilotu dute Gasteizen, 14 urteko neska-lagunari kalean eraso egiteagatik
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Agencias | EITB

Última actualización

La Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvo el pasado sábado a dos hombres, uno de 19 años y otro de 25, por agredir a sus respectivas parejas. El primero de ellos fue detenido como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género y agresión sexual a menor de 16 años, tras agredir a su pareja, de 14 años, en plena calle. El segundo, por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género, tras golpear a su pareja.

En una nota, la Policía Local ha señalado que los hechos de la primera detención ocurrieron sobre las 18:30 horas cuando la sección de Menores de esta policía tuvo conocimiento de que una menor de 14 años había sido insultada y agredida por su pareja, de 19 años, quien, además, le había arrebatado el teléfono móvil en plena vía pública, en la calle Luis Heintz.

Tras recopilar información acerca del paradero de la menor y localizarla junto con su pareja, así como tras entrevistarse los policías con testigos de los hechos, se procedió a la detención del joven.

La segunda detención se produjo por la noche, sobre las 23:00 horas, cuando una patrulla que se encontraba interviniendo en un accidente de tráfico en el barrio de El Anglo fue demandada por un ciudadano, que solicitó que se acercara a un domicilio debido a que había oído golpes y a una mujer pedir auxilio.

Una vez los policías llegaron al lugar, observaron a un varón que bajaba por las escaleras con manchas de sangre en su ropa, por lo que lo interceptaron y se entrevistaron con él. Cuando acudieron al domicilio del cual provenían los gritos, hallaron a una mujer ensangrentada y atendida por otra persona.

 Tras recabar las manifestaciones de los testigos y de la víctima, pareja del hombre, que indicó que fruto de una discusión fue agredida, se procedió a la detención del presunto agresor.

Violencia machista Vitoria-Gasteiz Sociedad

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