El crucero Ambition, afectado por un brote de gastroenteritis causada por un norovirus, ha atracado a primera hora de este lunes en la terminal de cruceros de Getxo, tras lo cual Sanidad Exterior ha autorizado el desembarque de los pasajeros asintomáticos.



Según han informado fuentes de la Autoridad Portuaria de Bilbao, el crucero, que transporta a 1750 personas entre pasaje y tripulación, ha atracado sobre las 08:00 horas en la terminal de cruceros de Getxo.



Con posterioridad, Sanidad Exterior ha autorizado el desembarque de los pasajeros asintómaticos tras confirmar que se cumplen las condiciones de seguridad y salud pública correspondientes, según ha informado la Delegación del Gobierno en el País Vasco.



Inicialmente, permanecían confinadas a bordo 18 personas con gastroenteritis común siguiendo los protocolos sanitarios establecidos, pero tras una posterior valoración de Sanidad Exterior, ese número se ha reducido a cuatro.

Durante la mañana, los servicios de Sanidad Exterior han llevado a cabo la inspección correspondiente para valorar la situación sanitaria a bordo, dentro de los controles rutinarios y protocolos establecidos para este tipo de escalas.

El 'Ambition', procedente de las islas Shetland (Reino Unido), recaló en Belfast, Liverpool y Brest antes de hacerlo en Burdeos, cuando se ratificó la muerte de un varón británico nonagenario con gastroenteritis, un hecho que coincidió con la aparición de casos de vómitos y diarrea entre unas cincuenta personas.



El pasado sábado el barco atracó en el puerto de A Coruña y después lo hizo en el puerto gijonés de El Musel, antes de partir hacia el Puerto de Bilbao.



Está previsto que a las 18:00 horas de esta tarde el buque parta con destino a La Rochelle (Francia) y que posteriormente continúe su travesía por otras ciudades europeas.



El norovirus es el virus más común de la gastroenteritis aguda o gripe estomacal, un patógeno altamente contagioso con un período de incubación muy corto que causa brotes explosivos en sitios cerrados y un alto número diario de deposiciones, así como malestar general.