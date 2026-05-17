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Así es el protocolo de los servicios de emergencias de Osakidetza para incidentes con numerosos afectados

Servicios de Emergencias de Osakidetza en el aeropuerto de Loiu REMITIDA / HANDOUT por IREKIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 16/5/2026
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Euskaraz irakurri: Kaltetu ugariko gertakarietan Osakidetzako larrialdi zerbitzuen protokoloa ezagutu dugu
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EITB

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Se ponen en marcha nada más recibir la llamada del centro coordinador. Es necesario un trabajo rápido y coordinado, y para estar preparados ante este tipo de situaciones, realizan diferentes simulacros a lo largo del año.

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