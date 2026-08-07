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La Blanca celebra hoy el Día Infantil con Edurne y Celedón Txiki como protagonistas

La cuarta jornada de las fiestas de la Virgen Blanca estará dedicada a los niños y las niñas, con la tradicional bajada de Edurne y Celedón Txiki como acto central. La programación incluye actividades durante todo el día y orain.eus ofrecerá en directo la bajada desde la plaza de la Virgen Blanca.
(Foto de ARCHIVO) Comparsas de gigantes y cabezudos durante las fiestas de ‘La Blanca’ 2026, a 5 de agosto de 2026, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). Las fiestas de Vitoria en honor a la Virgen Blanca celebran hoy, 5 de agosto, su día grande, en el que tiene lugar la ofrenda floral y aurresku. Además, hay comparsas de gigantes y cabezudos, conciertos, exhibiciones deportivas y otras actividades. Iñaki Berasaluce / Europa Press 05/8/2026
Cabezudos en Vitoria-Gasteiz. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Gasteizko jaiak 2026: Edurne eta Zeledon Txiki protagonista Haur Egunean
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EITB

Última actualización

Las fiestas de la Virgen Blanca viven este viernes su Día Infantil, una de las jornadas más esperadas por las familias, con Edurne y Celedón Txiki como grandes protagonistas. Este año, los personajes festivos están encarnados por Haizea Lauzurica, neska de 12 años de la cuadrilla Bereziak, y Ekain González, blusa de 12 años de la cuadrilla Los Desiguales.

La jornada comenzará a las 10:45 horas con la tradicional ofrenda floral de los niños y las niñas de Vitoria-Gasteiz a la Virgen Blanca, que tendrá lugar ante la hornacina y en la capilla de la iglesia de San Miguel.

A las 12:00 horas llegará uno de los momentos más emblemáticos de las fiestas con la bajada de Edurne y Celedón Txiki desde la torre de San Miguel hasta la plaza de la Virgen Blanca, un acto que podrá seguirse en directo en orain.eus.

Actividades para todos los públicos

La mañana festiva continuará con una amplia oferta de actividades para todos los públicos. A mediodía habrá jotas con Acordes Navarros en el parque del Prado y el Torneo Virgen Blanca de Herri Kirolak en la plaza de Los Fueros. Una hora más tarde, la comparsa de Gigantes, Cabezudos, Caballos y Sotas recorrerá las calles desde la plaza de la Virgen Blanca, mientras que la plaza del Machete acogerá un bertso-saioa con Eli Zaldua, Peru Abarrategi, Maddi Ane Txoperena y Beñat Gaztelumendi.

Por la tarde, a las 17:00 horas, las cuadrillas de blusas y neskas protagonizarán su tradicional paseíllo, en el que también participarán Edurne y Celedón Txiki, desde la calle Fueros hasta la calle Postas.

La programación continuará con propuestas musicales y culturales durante toda la tarde y la noche. El Jardín de Falerina acogerá los conciertos de Mamuak y Edgar Allan Pop, mientras que Moonshine Wagon actuará en la plaza de Santa María. También se representará la obra "Dulcinea" en el Teatro Félix Petite.

La noche festiva incluirá la Larrain Dantza y Txulalai, el tradicional toro de fuego, los conciertos de Me vale madre, PI L.T., Neomak, Sedientos de Cumbia y la orquesta Alaska on Tour, además de la XXII Muestra Internacional de Espectáculos Pirotécnicos de Vitoria-Gasteiz, que tendrá lugar en Mendizabala con una exhibición de Pirotecnia Pibierzo. El broche final lo pondrá el Festival Kaletarock III, a partir de la medianoche en la plaza de Santa María.

En directo: Bajada de Edurne y Celedón Txiki

Sigue en directo la bajada de Edurne y Celedón Txiki, con los comentarios de Ilaski Serrano y Josu Pedruzo.
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(Foto de ARCHIVO) Edurne y Celedón Txiki en las fiestas de La Blanca de Vitoria-Gasteiz REMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 07/8/2022
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(Foto de ARCHIVO) Edurne y Celedón Txiki en las fiestas de La Blanca de Vitoria-Gasteiz REMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 07/8/2022
En directo: Bajada de Edurne y Celedón Txiki
Vitoria-Gasteiz Fiestas de La Blanca 2026 Fiestas Sociedad

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