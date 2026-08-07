Las fiestas de la Virgen Blanca viven este viernes su Día Infantil, una de las jornadas más esperadas por las familias, con Edurne y Celedón Txiki como grandes protagonistas. Este año, los personajes festivos están encarnados por Haizea Lauzurica, neska de 12 años de la cuadrilla Bereziak, y Ekain González, blusa de 12 años de la cuadrilla Los Desiguales.

La jornada comenzará a las 10:45 horas con la tradicional ofrenda floral de los niños y las niñas de Vitoria-Gasteiz a la Virgen Blanca, que tendrá lugar ante la hornacina y en la capilla de la iglesia de San Miguel.

A las 12:00 horas llegará uno de los momentos más emblemáticos de las fiestas con la bajada de Edurne y Celedón Txiki desde la torre de San Miguel hasta la plaza de la Virgen Blanca, un acto que podrá seguirse en directo en orain.eus.