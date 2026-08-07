La Blanca celebra hoy el Día Infantil con Edurne y Celedón Txiki como protagonistas
Las fiestas de la Virgen Blanca viven este viernes su Día Infantil, una de las jornadas más esperadas por las familias, con Edurne y Celedón Txiki como grandes protagonistas. Este año, los personajes festivos están encarnados por Haizea Lauzurica, neska de 12 años de la cuadrilla Bereziak, y Ekain González, blusa de 12 años de la cuadrilla Los Desiguales.
La jornada comenzará a las 10:45 horas con la tradicional ofrenda floral de los niños y las niñas de Vitoria-Gasteiz a la Virgen Blanca, que tendrá lugar ante la hornacina y en la capilla de la iglesia de San Miguel.
A las 12:00 horas llegará uno de los momentos más emblemáticos de las fiestas con la bajada de Edurne y Celedón Txiki desde la torre de San Miguel hasta la plaza de la Virgen Blanca, un acto que podrá seguirse en directo en orain.eus.
Actividades para todos los públicos
La mañana festiva continuará con una amplia oferta de actividades para todos los públicos. A mediodía habrá jotas con Acordes Navarros en el parque del Prado y el Torneo Virgen Blanca de Herri Kirolak en la plaza de Los Fueros. Una hora más tarde, la comparsa de Gigantes, Cabezudos, Caballos y Sotas recorrerá las calles desde la plaza de la Virgen Blanca, mientras que la plaza del Machete acogerá un bertso-saioa con Eli Zaldua, Peru Abarrategi, Maddi Ane Txoperena y Beñat Gaztelumendi.
Por la tarde, a las 17:00 horas, las cuadrillas de blusas y neskas protagonizarán su tradicional paseíllo, en el que también participarán Edurne y Celedón Txiki, desde la calle Fueros hasta la calle Postas.
La programación continuará con propuestas musicales y culturales durante toda la tarde y la noche. El Jardín de Falerina acogerá los conciertos de Mamuak y Edgar Allan Pop, mientras que Moonshine Wagon actuará en la plaza de Santa María. También se representará la obra "Dulcinea" en el Teatro Félix Petite.
La noche festiva incluirá la Larrain Dantza y Txulalai, el tradicional toro de fuego, los conciertos de Me vale madre, PI L.T., Neomak, Sedientos de Cumbia y la orquesta Alaska on Tour, además de la XXII Muestra Internacional de Espectáculos Pirotécnicos de Vitoria-Gasteiz, que tendrá lugar en Mendizabala con una exhibición de Pirotecnia Pibierzo. El broche final lo pondrá el Festival Kaletarock III, a partir de la medianoche en la plaza de Santa María.
En directo: Bajada de Edurne y Celedón Txiki
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