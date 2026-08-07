JAIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Haurrak protagonista Gasteizko jaietan, Edurne eta Zeledon Txikiren jaitsierarekin

Jaietako laugarren eguna haurrei eskainiko diote gaur, Edurne eta Zeledon Txikiren jaitsierarekin. Egun osoan zehar, jarduerak izango dira eta orain.eus-ek zuzenean eskainiko du jaitsiera Andre Maria Zuriaren plazatik.

(Foto de ARCHIVO) Comparsas de gigantes y cabezudos durante las fiestas de ‘La Blanca’ 2026, a 5 de agosto de 2026, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). Las fiestas de Vitoria en honor a la Virgen Blanca celebran hoy, 5 de agosto, su día grande, en el que tiene lugar la ofrenda floral y aurresku. Además, hay comparsas de gigantes y cabezudos, conciertos, exhibiciones deportivas y otras actividades. Iñaki Berasaluce / Europa Press 05/8/2026
Buruhandiak Gasteizen. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Gasteizko jaiek Haurren Eguna biziko dute gaur. Familien artean interes gehien biltzen duen egunetako bat da, eta Edurne eta Zeledon Txiki izango dira protagonista nagusiak. Aurten, Haizea Lauzurica Bereziak kuadrillako 12 urteko neska eta Ekain Gonzalez Los Desiguales kuadrillako 12 urteko blusa izango dira protagonista.

Jardunaldia 10:45ean hasiko da, Gasteizko haurrek Andre Maria Zuriari egingo dioten lore-eskaintzarekin. Eskaintza hori horma-hobiaren aurrean eta San Migel elizako kaperan egingo da.

12:00etan, Edurne eta Zeledon Txiki jaitsiko dira San Migel dorretik Andre Maria Zuriaren plazara, eta ekitaldia zuzenean jarraitu ahal izango da orain.eus-en.

Publiko guztientzako jarduerak

Eguerdi partean, Acordes Navarros taldearen jotak izango dira Prado parkean, eta Herri Kirolen Txapelketa Foruen plazan. Ordubete geroago, Erraldoi, Buruhandi, Zaldi eta Txoten konpartsak kaleak zeharkatuko ditu Andre Maria Zuriaren plazatik. Aihotz plazan, berriz, bertso-saioa izango da Eli Zaldua, Peru Abarrategi, Maddi Ane Txoperena eta Beñat Gaztelumendirekin.

Arratsaldean, 17:00etan, blusen eta nesken koadrilek ohiko paseotxoa egingo dute. Edurne eta Zeledon Txikik ere parte hartuko dute, Foru kaletik Posta kaleraino.

Programazioak musika eta kultur proposamenekin jarraituko du arratsalde eta gau osoan zehar. Falerina Lorategiak Mamuak eta Edgar Allan Pop taldeen kontzertuak hartuko ditu, eta Moonshine Wagonek Santa Maria plazan joko du.

Jai gauean Larrain Dantza eta Txulalai, ohiko zezensuzkoa, Me vale madre, PI L.T., Neomak, Sedientos de Cumbia eta Alaska on Tour orkestraren kontzertuak eta Gasteizko Piroteknia Ikuskizunen Nazioarteko XXII. Erakustaldia izango dira Mendizabalan, Pibierzo Pirotekniaren suekin.

Zuzenean: Edurne eta Zeledon Txikiren jaitsiera

Jarraitu zuzenean Edurne eta Zeledon Txikiren jaitsiera, Ilaski Serranoren eta Josu Pedruzoren komentarioekin.
Iragarkia
(Foto de ARCHIVO) Edurne y Celedón Txiki en las fiestas de La Blanca de Vitoria-Gasteiz REMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 07/8/2022
18:00 - 20:00
egun
:
:
Hasten denean abisatu Nire abisuetatik ezabatzea
(Foto de ARCHIVO) Edurne y Celedón Txiki en las fiestas de La Blanca de Vitoria-Gasteiz REMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 07/8/2022
Zuzenean: Edurne eta Zeledon Txikiren jaitsiera
Gasteiz Gasteizko jaiak 2026 Jaiak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X