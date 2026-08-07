Haurrak protagonista Gasteizko jaietan, Edurne eta Zeledon Txikiren jaitsierarekin
Jaietako laugarren eguna haurrei eskainiko diote gaur, Edurne eta Zeledon Txikiren jaitsierarekin. Egun osoan zehar, jarduerak izango dira eta orain.eus-ek zuzenean eskainiko du jaitsiera Andre Maria Zuriaren plazatik.
Gasteizko jaiek Haurren Eguna biziko dute gaur. Familien artean interes gehien biltzen duen egunetako bat da, eta Edurne eta Zeledon Txiki izango dira protagonista nagusiak. Aurten, Haizea Lauzurica Bereziak kuadrillako 12 urteko neska eta Ekain Gonzalez Los Desiguales kuadrillako 12 urteko blusa izango dira protagonista.
Jardunaldia 10:45ean hasiko da, Gasteizko haurrek Andre Maria Zuriari egingo dioten lore-eskaintzarekin. Eskaintza hori horma-hobiaren aurrean eta San Migel elizako kaperan egingo da.
12:00etan, Edurne eta Zeledon Txiki jaitsiko dira San Migel dorretik Andre Maria Zuriaren plazara, eta ekitaldia zuzenean jarraitu ahal izango da orain.eus-en.
Publiko guztientzako jarduerak
Eguerdi partean, Acordes Navarros taldearen jotak izango dira Prado parkean, eta Herri Kirolen Txapelketa Foruen plazan. Ordubete geroago, Erraldoi, Buruhandi, Zaldi eta Txoten konpartsak kaleak zeharkatuko ditu Andre Maria Zuriaren plazatik. Aihotz plazan, berriz, bertso-saioa izango da Eli Zaldua, Peru Abarrategi, Maddi Ane Txoperena eta Beñat Gaztelumendirekin.
Arratsaldean, 17:00etan, blusen eta nesken koadrilek ohiko paseotxoa egingo dute. Edurne eta Zeledon Txikik ere parte hartuko dute, Foru kaletik Posta kaleraino.
Programazioak musika eta kultur proposamenekin jarraituko du arratsalde eta gau osoan zehar. Falerina Lorategiak Mamuak eta Edgar Allan Pop taldeen kontzertuak hartuko ditu, eta Moonshine Wagonek Santa Maria plazan joko du.
Jai gauean Larrain Dantza eta Txulalai, ohiko zezensuzkoa, Me vale madre, PI L.T., Neomak, Sedientos de Cumbia eta Alaska on Tour orkestraren kontzertuak eta Gasteizko Piroteknia Ikuskizunen Nazioarteko XXII. Erakustaldia izango dira Mendizabalan, Pibierzo Pirotekniaren suekin.
Zuzenean: Edurne eta Zeledon Txikiren jaitsiera
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