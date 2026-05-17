Denuncian ante el estadio de Anoeta la "limpieza de imagen" que hace el máximo accionista de Sapa con la Real
Bajo el lema "No a la guerra, ¡Vidas dignas para todos!", han pedido a las autoridades que adopten compromisos y decisiones contra la industria armamentística. En este sentido, han anunciado nuevas acciones para las próximas semanas en Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Pamplona.
Te puede interesar
El buque afectado por un brote de gastroenteritis atracará este lunes en el Puerto de Getxo
En estos momentos hay 17 casos activos de personas con gastroenteritis común, que permanecen aisladas a bordo siguiendo los protocolos sanitarios establecidos.
El colectivo LGTBI visibiliza sus reivindicaciones en Bilbao y Pamplona en el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia
Decenas de personas han denunciado la “violencia institucional” hacia las personas trans en Bilbao. En Pampona, el colectivo ha reivindicado su derecho a "ocupar y vivir los espacios con tranquilidad" y "libres de violencia".
Así es el protocolo de los servicios de emergencias de Osakidetza para incidentes con numerosos afectados
Se ponen en marcha nada más recibir la llamada del centro coordinador. Es necesario un trabajo rápido y coordinado, y para estar preparados ante este tipo de situaciones, realizan diferentes simulacros a lo largo del año.
Arrestan al empleado de un locutorio de Gernika por quedarse 82.000 euros de clientes y amigos
Durante los dos últimos meses, el arrestado habría expedido recibos para justificar los envíos de dinero que realizaban los clientes del locutorio sin que estos se llegaran a materializar. Además, había pedido prestamos a diferentes amigos y había desaparecido después.
Los sospechosos de hantavirus de Alicante y Barcelona vuelven a dar negativo
Así, si en la próxima PCR vuelve a repetirse el resultado, podrán seguir haciendo la cuarentena en sus casas. Las personas ingresadas en Madrid harán una segunda PCR.
Investigan como violencia machista el hallazgo de tres cuerpos en Alicante
El Ayuntamiento de Dolores ha decretado tres días de luto oficial y la suspensión de todas las actividades festivas programadas por estos "terribles hechos ocurridos en el municipio".
Un autobús urbano atropella a una mujer en Pamplona
La mujer herida, que ha sufrido policontusiones con pronóstico reservado, ha sido trasladada en ambulancia al Hospital Universitario de Navarra.
Una mujer denuncia que fue agredida en Vitoria por usar nicab
Declaró que otra mujer trató de arrancarle el vestido y la golpeó en la cara.
El crucero Ambition con 21 infectados por el brote de norovirus deja Galicia rumbo a Gijón
El crucero Ambition, afectado por un brote de gastroenteritis causada por un norovirus, ha partido a las 20:00 horas hacia Gijón tras una escala de diez horas y media en A Coruña y un desembarco autorizado de 1600 pasajeros. La excepción han sido los 21 casos activos que siguen aislados, cumpliendo los protocolos sanitarios. El lunes hará escala en el Puerto de Bilbao.