PROTESTA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Denuncian ante el estadio de Anoeta la "limpieza de imagen" que hace el máximo accionista de Sapa con la Real

Denuncian ante el estadio de Anoeta la "limpieza de imagen" que hace el máximo accionista de Sapa con la Real
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: SAPAko akziodun nagusiak Realarekin egiten duen "irudi garbiketa" salatu dute Anoeta estadioaren aurrean
author image

EITB

Última actualización

Bajo el lema "No a la guerra, ¡Vidas dignas para todos!", han pedido a las autoridades que adopten compromisos y decisiones contra la industria armamentística. En este sentido, han anunciado nuevas acciones para las próximas semanas en Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Pamplona.

Donostia-San Sebastián Denuncias Derechos humanos Sociedad

Te puede interesar

LA CORUÑA, 16/05/2026.- El crucero Ambition, afectado por un brote de gastroenteritis causada por un norovirus, atracó este sábado en el puerto español de La Coruña (noroeste) con treinta personas infectadas a bordo, según el último balance médico. En el muelle de trasatlánticos, un equipo de Sanidad Exterior se encargará de inspeccionar la nave y decidir si los pasajeros pueden desembarcar en la ciudad, según informó el Gobierno español. EFE/ Cabalar
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El crucero Ambition con 21 infectados por el brote de norovirus deja Galicia rumbo a Gijón

El crucero Ambition, afectado por un brote de gastroenteritis causada por un norovirus, ha partido a las 20:00 horas hacia Gijón tras una escala de diez horas y media en A Coruña y un desembarco autorizado de 1600 pasajeros. La excepción han sido los 21 casos activos que siguen aislados, cumpliendo los protocolos sanitarios. El lunes hará escala en el Puerto de Bilbao.

Cargar más
Publicidad
X