Denuncian ante el estadio de Anoeta la "limpieza de imagen" que hace el máximo accionista de Sapa con la Real

El crucero Ambition, afectado por un brote de gastroenteritis causada por un norovirus, ha partido a las 20:00 horas hacia Gijón tras una escala de diez horas y media en A Coruña y un desembarco autorizado de 1600 pasajeros. La excepción han sido los 21 casos activos que siguen aislados, cumpliendo los protocolos sanitarios. El lunes hará escala en el Puerto de Bilbao.