El Gobierno Vasco asegura que no existe "ninguna evidencia" de que Petronor perjudique la salud pública
No existe "ninguna evidencia" de que la actividad de la refinería de Petronor en Muskiz (Bizkaia) esté influyendo negativamente a la salud de la población de su entorno, si bien esto no significa que no exista una "preocupación" al respecto. Son palabras del director de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco, Guillermo Herrero, quien ha asegurado que el Ejecutivo autonómico sigue "investigando y controlando" cualquier posible incidencia.
Herrero ha comparecido este lunes en la Comisión de Salud del Parlamento Vasco, a petición de EH Bildu, para informar sobre los indicadores de salud de la población en los municipios cercanos a Petronor. En su intervención, ha dado a conocer estadísticas sobre la incidencia de distintas enfermedades en la comarca de Meatzaldea, en la que se ubica Muskiz. "Hay muchísimos datos y, en principio, no tenemos ninguna evidencia que pueda asociar a que exactamente la empresa, la refinería que tenemos ahí, sea la causante de ninguna cosa concreta", ha indicado.
En este sentido, ha explicado que los motivos que se encuentran detrás de la incidencia de las enfermedades en esta zona es "multifactorial". "A veces se da en los hombres un determinado dato y no se da en las mujeres; o se da en otras zonas donde no hay empresas. O sea, no podemos plantear una conclusión", ha añadido. En todo caso, ha precisado que "esto no quiere decir que no nos preocupe, que sigamos investigando, controlando e intentando mejorar en todo lo que hay margen de mejora".
El director de Salud Pública ha explicado que estas conclusiones se han extraído de una comparativa con datos de 2025 realizada entre el estado de salud de la población de la zona de Abanto y Muskiz con las de otras zonas de la Margen Izquierda y de la Margen Derecha.
Reforzar la vigilancia
En la Comisión de Salud se ha aprobado una enmienda del PNV y el PSE-EE que insta al Gobierno Vasco a mantener y reforzar la vigilancia de la salud a través del Observatorio de Salud, que en un futuro próximo quedará integrado en Osasungintza, "consolidando su papel como instrumento de referencia para el seguimiento de los determinantes de salud y la detección de desigualdades".
Mientras, la proposición no de ley que ha presentado EH Bildu ha sido rechazada. La iniciativa de la coalición instaba al Gobierno Vasco a que el servicio de epidemiología de Salud Pública realizara un estudio epidemiológico sobre el estado de salud de la población de Abanto-Muskiz, "tomando como base los determinantes de la salud y analizando las variables ambientales" de esta zona, en la que se ubica la refinería de Petronor.
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