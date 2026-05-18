Forenses concluyen que Nelson David Moreno pudo haber matado al hombre de 73 años por estrangulamiento
El juicio se reanudará este martes con una jornada en la que se prevé la reproducción de la prueba documental y las calificaciones finales e informes de las partes. Está previsto que el proceso concluya el miércoles con la entrega del veredicto al jurado popular.
Los médicos forenses que atribuyeron a causas naturales el fallecimiento de un hombre de 73 años en su domicilio de Bilbao en 2021 han reconocido que no se puede excluir que se tratara de una muerte violenta en la que se usara la conocida como técnica del 'mataleón'. Asimismo, los psiquiatras que elaboraron un informe sobre la personalidad del acusado han sostenido que éste presenta un perfil psicopático, con rasgo antisocial y sádico.
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha acogido este lunes la cuarta jornada del segundo juicio con resultado de muerte contra Nelson David Moreno Bolaños, quien cumple ya tres condenas que superan los 37 años de prisión por delitos de asesinato, intento de homicidio y estafa continuada.
Los hechos enjuiciados, que suponen el cuarto proceso que afronta el acusado, están relacionados con la muerte, el 5 de octubre de 2021, de un hombre de 73 años de cuya cuenta bancaria se sustrajeron 3000 euros minutos después de su fallecimiento. Ambos se habrían conocido a través de una aplicación de contactos sexuales.
Según ha detallado la médico forense que estuvo presente en el levantamiento del cadáver, el cuerpo presentaba restos sanguinolentos en labio y nariz, así como una erosión superficial en el cuello. El hecho de no mostrar hematomas ni síntomas de contusión, y encontrarse el interior de la vivienda "en orden", sugería una muerte natural sin más personas implicadas.
Por su parte, la forense que elaboró uno de lo informes ha detallado que el cuerpo presentaba una erosión "en forma de 'L' en el cuello, debajo del mentón", a la que inicialmente no se le dio "valor". A preguntas de las acusaciones, ha sostenido que con los datos de la autopsia no se pudo excluir una muerte homicida pero tampoco descartar que se usara el conocido 'mataleón' como mecanismo de muerte.
También han testificado los expertos en psiquiatría que elaboraron un informe pericial sobre la imputabilidad del investigado, quien niega los homicidios y solo reconoce su participación en una banda criminal para la que trabajaría como 'tarjetero'.
Tras advertir que el procesado presenta un uso "normalizado" de la "mentira y la manipulación", los psiquiatras le han diagnosticado un perfil psicopático de la personalidad caracterizado por "ausencia de empatía, conductas antisociales, rasgos egocéntricos y narcisistas". Han aclarado que nada de ello afectaría a sus capacidades cognitivas y volitivas de tal modo que sería plenamente consciente de la naturaleza de sus actos.
El Ministerio Fiscal pide para el encausado un total de 16 años por homicidio y estafa, pena que la acusación particular eleva a 30 al entender que se está ante un asesinato y robo con violencia, y la acusación popular, representada por la asociación Gehitu, pide alrededor de 29 años por considerar que se da la agravante de discriminación por orientación sexual y estafa informática.
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