'Bi ilunabarreko eguna', abuztuko eguzki eklipseari buruzko erakusketa, ireki dute Bergaran
Egun seinalatua iristen denean herritarrek "ekitaldia ulertu eta gozatu" ahal izateko, eklipsea modu didaktiko, irisgarri eta erakargarrian azaltzen du.
'Bi ilunabarreko eguna', datorren abuztuaren 12an egongo den eguzki eklipseari buruzko erakusketa ibiltaria da. Bergarako Laboratorium Museoan, egongo da ikusgai gaurtik maiatzaren 21era.
Apirilaren 1ean Zarautzen inauguratu ondoren, Beasainen, Zallan eta Donostian ere izan da erakusketa. Jakin-min zientifikoa sustatu eta datorren abuztuaren 12ko fenomeno harrigarria hobeto ulertzeko herritarrak prestatzea ditu helburu.
Eusko Jaurlaritzak ohar baten bidez jakinarazi duenez, Bergaran egiten ari den egonaldia amaitzen denean, Durango, Bilbo, Barakaldo, Gasteiz, Gesaltza Añana, Gaubea, La Puebla de Labarca eta Guardian ibiliko da.
Erakusketak ilustrazio zientifikoak eta dibulgazio-proposamen bat batzen ditu, Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Sailak bultzatutako jarduera paraleloak barne hartzen dituena, Jakindari Kultura Zientifikoaren aldeko Euskal Aliantzaren barruan dauden hogei bat erakunderen laguntzarekin.
Aranzadi elkarteak eta Donostia Internacional Physics Centerrek (DIPC) parte hartu dute ekitaldi honen diseinuan, eta edozein adineko jendea gonbidatu dute abuztuaren 12ko fenomeno astronomikora hurbildu eta "zerura begi berriekin begiratzeko".
