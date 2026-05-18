Justiziak arrazoia eman dio Shakirari eta 60 milioi euro itzultzeko eskatu dio Ogasunari

Auzitegiak onartu egin du artistak Zerga Agentziaren ebazpenaren aurka jarritako errekurtsoa, eta bertan behera utzi ditu ezarritako likidazioak eta zehapenak, Administrazioak ez baitu egiaztatu 2011n abeslaria Espainian 183 egun baino gehiago egon zenik, legeak Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga (PFEZ) ordaintzeko eskatzen duen bezala.

Shakira antzezten. EFEren artxiboko argazkia.
Auzitegi Nazionalak arrazoia eman dio Shakira abeslariari Espainian zabalik zuen azken auzian eta 2011ko ekitaldiko zerga-ordainketagatik ezarritako isuna baliogabetu du. Hori dela eta, Ogasunak 60 milioi euro itzuli behar dizkiola ebatzi du epaileak. 

Artistak Espainian zabalik zuen azken auzia zen, hilabete honetan bertan, eta Fiskaltzak eta gainerako akusazioek ikerketa ixteko eskatu ostean, Bartzelonako epaitegi batek artxibatu egin baitu Shakira abeslariak 2018an ustez fiskoari egindako 6,6 milioi euroko (7 milioi dolar) iruzurragatik irekita zuen bigarren auzi penala. 

"Inoiz ez da iruzurrik izan, eta Administrazioak berak ezin izan du kontrakoa frogatu, egia ez zelako", adierazi du abeslariak bere legezko taldeak hedabideetara bidalitako adierazpenetan.

