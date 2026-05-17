Gizon bat oso larri zauritu da Barasoainen, motokultore batekin izandako istripu batean

Ezbeharra Barasoaingo baratze batean gertatu da, Restaño inguruan, motokultore batekin lanean ari zen gizona makinak harrapatuta geratu denean.

59 urteko gizon bat oso larri zauritu da igande arratsaldean, Barasoaingo baratze batean motokultore batekin istripua izan ondoren.

Larrialdiak Kudeatzeko Zentroak 18:57an jaso du ezbeharraren berri eman dion deia eta Tafallako suhiltzaileak, bizi-euskarri aurreratuko anbulantzia bat eta Foruzaingoaren patruilak bidali ditu berehala.

Ezbeharra Barasoaingo udalerriko baratze batean gertatu da, Restaño inguruan, motokultore batekin lanean ari zen gizona makinak harrapatuta geratu denean.

Suhiltzaileek askatu ostean, gizona Iruñeko Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute, eta bertan dago, oso larri.

Foruzaingoa ezbeharra ikertzen ari da.

