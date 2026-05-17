Alacanteko eta Bartzelonako hantabirus kasu susmagarriek negatibo eman dute berriro

Horrela, hurrengo PCR proban emaitza errepikatzen bada, berrogeialdia etxean egiten jarraitu ahal izango dute.

GRAFCAN3642. GRANADILLA DE ABONA (TENERIFE) (ESPAÑA), 10/05/2026.- Los catorce pasajeros españoles que iban a bordo del crucero neerlandés MV Hondius y un médico de la Organización Mundial de la Salud han desembarcado ya en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife), desde donde los trasladan en guaguas al aeropuerto de Tenerife Sur, para que un avión militar los traslade a Madrid. En la imagen, los desembarcados (mono azul, gorro de plástico verde) reciben instrucciones de personal de la Unidad Militar de Emergencias y del Servicio de Sanidad Exterior. EFE/Miguel Barreto
'Hondius' ontziko bidaiarien lekualdaketa. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Alacanteko eta Bartzelonako bi hantabirus kasu susmagarriek negatibo eman dute atzo egindako PCR proban, eta astebete daramatenez ospitalean berrogeialdian eta sintomarik gabe, senideen bisitak jaso ahal izango dituzte, Osasun Publikoaren Batzordeak onartutako protokoloan ezarritako arreta-neurrien arabera.

Osasun Saileko iturrien arabera, bilakaerak ona izaten jarraitzen badu, kontraindikaziorik ez badago eta maiatzaren 23an hurrengo PCRan berriro negatibo ematen badute, etxean jarraitu ahal izango dute berrogeialdia, birusarekin kontaktuan egon zirenetik 28 egun betetzen direnean.

Aipatu iturriek azaldu dutenez, aste honetan bertan zehaztuko dituzte etxeko berrogeialdi hori egiteko baldintza eta neurri zehatzak zeintzuk izango diren. Oraingoz, babes neurri egokiak erabiliz jaso ahal izango dituzte bisitak.

Gomez Ulla Defentsako Ospitale Zentralean jarraitzen duten pertsonei dagokienez, bihar astebete beteko da lehen PCRa egin zutenetik, eta bigarren proba bat egingo diete, Osasun Publikoko Batzordeak onartutako protokoloari jarraituz.

Berriro emaitza negatiboa ematen badute, logeletatik irteten hasi ahal izango dira, dauden solairuko eremu komunetan sartzeko, eta senideen bisitak jaso ahal izango dituzte, betiere osasun agintariek ezarritako babes eta prebentzio neurriak betez.

Hondiusen bidaiatu zuen kanadar batek positibo eman du
Hantabirusa Gizartea

LA CORUÑA, 16/05/2026.- El crucero Ambition, afectado por un brote de gastroenteritis causada por un norovirus, atracó este sábado en el puerto español de La Coruña (noroeste) con treinta personas infectadas a bordo, según el último balance médico. En el muelle de trasatlánticos, un equipo de Sanidad Exterior se encargará de inspeccionar la nave y decidir si los pasajeros pueden desembarcar en la ciudad, según informó el Gobierno español. EFE/ Cabalar
Norovirusak kutsatutako 21 lagun daramatzan Ambition gurutzaontziak Galizia utzi eta Gijonerako bidea hartu du

Norobirus batek eragindako gastroenteritis-agerraldi izan duen Ambition itsasontzian zihoazen 1.600 bidaiarik barkutik ateratzeko baimena izan dute eta Galizian, A Coruñan, eman dute eguna. 21 pertsonak isolatuta jarraitzen dute, osasun protokoloak betez. 20:00etan Galizia utzi eta Gijonerako bidea hartu dute. Astelehenean, Bilboko Portuan egingo du eskala ontziak.

