'Hondius' ontzian bidaiatu zuen kanadar batek positibo eman du hantabirusean
Kasu honekin, jada 12 dira hantabirusak kutsatutako gurutzaontziko bidaiariak. Bestalde, Madrilen ospitaleratutako 70 urteko espainiarra egonkor dago eta hobera egiten ari da. Ez dago infomaziorik Frantzian oso larri ospitaleratuta dagoen 65 urteko emakumearen inguruan.
Kanadan, Columbia Britainiarreko Gobernuak larunbat honetan jakitera eman duenez, MV Hondius gurutzaontzian bidaiatu zuen kanadar batek positibo eman du hantabirusean.
Gaixoa Victoriako ospitale batean ari dira zaintzen, Vancouverren, Kanadako mendebaldean. Sintoma arinak ditu eta "egonkor dago" Gobernuko iturriek jakitera eman dutenez.
MV Hondiusetik lehorreratu ondoren Vancuverreko uhartean isolatuta dauden lau kanadarretako bat da positibo eman duena.
Gobernuko iturriek adierazi dutenez, lau pertsonek ez dute harremanik izan bestelako herritarrekin, Kanadara eraman zituen hegalditik Victoria ospitalera eraman baitzituzten.
Osasunaren Mundu Erakundeak 11 kasu positibo zituen baieztatuta orain arte, baina gaur jakitera eman den positiboarekin jada 12 dira agerraldi honekin lotutako positiboak.
Tedros Adhanom OMEko arduradunak duela egun batzuk azaldu zuenez, agerraldi honen aurrean osasun globalerako arriskuaren ebaluazioa "txikia da", eta ez dago larriagoa izango denik adierazten duen ezer, baina, era berean, onartu zuen kasu gehiago ager zitezkeela, birusak 6 eta 8 aste arteko inkubazio-aldia duelako: "Inkubazio-aldi oso altua duen birus baten aurrean gaudela kontuan hartuta, litekeena da hurrengo asteetan kasu gehiago detektatzea", aitortu zuen.
Hantabirusa duen gaixo espainiarra egonkor dago eta hobetzen jarraitzen du
Bestalde, Madrilgo Gomez Ulla ospitalean dagoen paziente espainiarrak egonkor jarraitzen du eta hobera egiten ari da, eta berarekin batera ospitalera eraman zituzten beste 13 bidaiariek isolatuta, eta sintomarik gabe jarraitzen dute, Espainiako Osasun Ministerioko iturriek larunbat honetan jakitera eman dutenez.
Frantzian oso larri zegoen emakumearen berri ez da zabaldu azken orduetan. 65 urte ditu eta egoera kritikoan zegoen aste erdi aldera.
