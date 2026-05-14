Xi Jinpingek "bazkide eta ez aurkari" izatea eskatu dio AEBri eta Trumpek "etorkizun zoragarria" iragarri du
Bi agintarien arteko bilera elkarren laudorioekin eta elkar ulertzeko mezuekin hasi da. Horrela, bi potentzia handien arteko tentsio komertzial eta geopolitikoek behera egitea espero dute.
Xi Jinping Txinako presidenteak Donald Trump AEBko presidentearekin Pekinen egin duen lehen bileran "bazkide izatea eta aurkari ez izatea" eskatu die AEBri.
Txinako eta AEBko ordezkaritzen arteko bilera Pekingo Herriaren Jauregi Handian hasi da, Tiananmengo plazan ohore militarrekin egindako zeremonia ofizial baten ostean.
Gainera, Txinako agintariak AEB zoriondu du independentziaren 250. urteurrenagatik, eta gogorarazi du Trumpek bederatzi urtean Pekinera egin duen lehen bisita izan dela, 2017an biek egin zuten goi-bileraren ostean.
Bestalde, Trumpek Txinako agintariek antolatutako harrera goraipatu du, eta Xi "lider handia" dela esan du. "Harreman zoragarria dugu. Ondo konpontzen gara. Zailtasunak izan ditugunean, konpondu egin ditugu", adierazi du AEBko presidenteak.
Trumpek ziurtatu du hitzordua "inoizko goi-bilerarik handiena" izan daitekeela, eta AEBko enpresari nabarmenen presentzia nabarmendu du, tartean Tim Cook, Elon Musk eta Jensen Huang.
AEBko presidentea bere kabineteko hainbat kiderekin batera iritsi da, tartean Marco Rubio Estatu idazkaria eta Pete Hegseth Pentagonoko burua. Txinaren aldetik, Alderdi Komunistako eta Gobernuko goi-kargudunek parte hartu dute, besteak beste, Wang Yi Atzerri ministroak.
Bilerak munduko bi potentzia nagusien arteko tentsioa murriztea du helburu, merkataritza gerrak, eztabaida teknologikoek eta Taiwan edo Hegoaldeko Txinako itsasoa bezalako eremuetako desberdintasun estrategikoek markatutako urteen ondoren.
Trump Pekinera iritsi da bi eguneko goi-bilerarako, eta Xi Jinpingekin bilduko da
Txinako 20:00ak (Euskal Herriko 14:00ak) pasatxo zirenean, 'Air Force One' hegazkinak lur hartu du. Bertan zihoazen Donald Trump AEBko presidentea, Marco Rubio Estatu idazkaria, Pete Hehseth Defentsa idazkaria eta AEBko multinazional handien ia hogei enpresa-buru.
Txina eta Estatu Batuen arteko lehia komertzialaren gakoak: muga-zergak, lur arraroak eta epaitegien ebazpenak
Horiek izango dira Donald Trump AEBko presidenteak, Xi Jinping presidenteak gonbidatuta, Txinara maiatzaren 13tik 15era egingo duen bisitaren gai nagusiak.
Trump Txinara joango da maiatzaren 13tik 15era, Xi Jinpingek gonbidatuta
Bidaia, Iranen aurkako erasoagatik atzeratua, Hego Korean hasiko da. Bertan, bi aldeek merkataritzari buruzko elkarrizketak izango dituzte.