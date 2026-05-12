Europar Batasunak Itsaso Gorriaren misioa zabaltzea planteatu du, Ormuz babesteko, eta Libanon beste bat zabaldu
Europar Batasunak Kanpo Politikarako duen goi-ordezkari Kaja Kallasen ustez, bi misio horiekin, alde batetik, itsasarteko itsas garraioa babestuko litzateke, eta, bestetik, Libanoko Armada indartu.
Europar Batasunak Kanpo Politikarako duen goi-ordezkariak, Kaja Kallasek, 'Aspides' EBren itsas misioa Itsaso Gorrian indartzeko ideia berretsi du, hori izan dadin bloke komunitarioak Frantziak eta Erresuma Batuak Ormuzko itsasartean itsas garraioa babesteko gidatutako nazioarteko operazioari egingo dion ekarpena.
Era berean, aurreratu du EBko hogeita zazpi herrialdeak Libanon Europako misio bat zabaltzea aztertzen ari direla, bertan milaka soldadu baitituzte, NBEk Libanon duen Bitarteko Indarrak (FINUL, gaztelerazko sigletan) 2027rako egingo duen erretiratzearen aurrean.
Estatu kideetako Defentsa ministroen bileraren ostean Bruselatik emandako prentsaurrekoan, Kallasek itsas misioa zabaltzeko ideia jarri du berriro ere mahi-gainean. Bere ustez, "plan operatiboa aldatzearekin nahikoa" izango litzateke, eta estatu kideek ontzi gehiago jartzea proposatu du, 40 herrialde baino gehiagoko koalizioari ekarpena egiteko. Izan ere, horiek Iranen blokeoaren aurrean itsasartean operazio bat egitea aztertzen ari dira.
Europako diplomaziaren buruak defendatu duenez, hori da "aurrera egiteko modurik azkarrena", eta Europar Batasunak Boluntarioen Koalizioan "Europa bakar bat bezala" laguntzeko modu bat litzateke.
Misio bat Libanon FINULen erretiratzearen aurrean
Bestalde, Kallasek zehaztu du hogeita zazpi herrialdeak Libanon Europako misio bat zabaltzea aztertzen ari direla; izan ere, FINULen mandatua amaitzen denean, "zerbait gehiago egon behar da, zerbait gehiago", eta ministroak elkarrizketetan daudela jakinarazi du, Europa mailako misio bat zertan datzan ikusteko.
"Libanon kontrola indartzeko Europar Batasunaren misio berri bat martxan jartzea aztertzen ari gara", adierazi du Europako diplomaziaren buruak. Izan ere, modu horretan, "Libanoko Armada zenbat eta indartsuagoa izan", Hezbola alderdi-milizia xiita ahulagoa izango dela gaineratu du.
