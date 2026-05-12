Gerra Ekialde Hurbilean
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Europar Batasunak Itsaso Gorriaren misioa zabaltzea planteatu du, Ormuz babesteko, eta Libanon beste bat zabaldu

Europar Batasunak Kanpo Politikarako duen goi-ordezkari Kaja Kallasen ustez, bi misio horiekin, alde batetik, itsasarteko itsas garraioa babestuko litzateke, eta, bestetik, Libanoko Armada indartu.

Brussels (Belgium), 12/05/2026.- European Union's High Representative or Foreign Affairs and Security Policy, Kaja Kallas arrives for a Foreign Affairs Council in its defence configuration, Brussels, Belgium, 12 May 2026. The Council will discuss EU defense readiness, coordinate continued military assistance for Ukraine, and evaluate recent security developments in the Middle East. (Bélgica, Ucrania, Bruselas) EFE/EPA/OLIVIER HOSLET
Kaja Kallas. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Europar Batasunak Kanpo Politikarako duen goi-ordezkariak, Kaja Kallasek, 'Aspides' EBren itsas misioa Itsaso Gorrian indartzeko ideia berretsi du, hori izan dadin bloke komunitarioak Frantziak eta Erresuma Batuak Ormuzko itsasartean itsas garraioa babesteko gidatutako nazioarteko operazioari egingo dion ekarpena.

Era berean, aurreratu du EBko hogeita zazpi herrialdeak Libanon Europako misio bat zabaltzea aztertzen ari direla, bertan milaka soldadu baitituzte, NBEk Libanon duen Bitarteko Indarrak (FINUL, gaztelerazko sigletan) 2027rako egingo duen erretiratzearen aurrean.

Estatu kideetako Defentsa ministroen bileraren ostean Bruselatik emandako prentsaurrekoan, Kallasek itsas misioa zabaltzeko ideia jarri du berriro ere mahi-gainean. Bere ustez, "plan operatiboa aldatzearekin nahikoa" izango litzateke, eta estatu kideek ontzi gehiago jartzea proposatu du, 40 herrialde baino gehiagoko koalizioari ekarpena egiteko. Izan ere, horiek Iranen blokeoaren aurrean itsasartean operazio bat egitea aztertzen ari dira.

Europako diplomaziaren buruak defendatu duenez, hori da "aurrera egiteko modurik azkarrena", eta Europar Batasunak Boluntarioen Koalizioan "Europa bakar bat bezala" laguntzeko modu bat litzateke.

Misio bat Libanon FINULen erretiratzearen aurrean

Bestalde, Kallasek zehaztu du hogeita zazpi herrialdeak Libanon Europako misio bat zabaltzea aztertzen ari direla; izan ere, FINULen mandatua amaitzen denean, "zerbait gehiago egon behar da, zerbait gehiago", eta ministroak elkarrizketetan daudela jakinarazi du, Europa mailako misio bat zertan datzan ikusteko.

"Libanon kontrola indartzeko Europar Batasunaren misio berri bat martxan jartzea aztertzen ari gara", adierazi du Europako diplomaziaren buruak. Izan ere, modu horretan, "Libanoko Armada zenbat eta indartsuagoa izan", Hezbola alderdi-milizia xiita ahulagoa izango dela gaineratu du.

Ekialde Hurbila Europar Batasuna Libano Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Thiago Ávila y Saif Abukeshek en una foto previa a la misión de 2026
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Israelek Thiago Avila eta Saif Abukeshek aktibistak gaur bertan askatu, eta deportatu egingo dituzte

Israelgo inteligentzia zerbitzuak Adalah giza eskubideen aldeko erakunde eta laguntza legala ematen duen taldeari jakinarazi dionez, bi ekintzaileak "gaur bertan" askatuko dituzte, eta zaintzapean jarraituko dute, deportatuak izan arte. Adalahk egoera gertutik jarraitzen ari dela esan du, "askatzea gauzatzen dela, eta datozen egunetan deportazioa gertatzen dela ziurtatzeko".

Gehiago ikusi
Publizitatea
X