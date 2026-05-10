Abukeshek eta Avila deportatu dituztela baieztatu du Flotillak, Israelen atxilotuta "sei egun gogor" igaro ostean
Israelgo Atzerri Gaietarako Ministerioak iragarri du Abukeshek eta Avila deportatu dituztela, eta "probokatzaile profesional" deitu die.
Adalah giza eskubideen aldeko zentroak jakinarazi du Israelgo agintariek "askatu eta deportatu" egin dituztela Saif Abukeshek ekintzaile espainiar-palestinarra eta Thiago Avila brasildarra.
"Orain aske badaude ere, Adalahk prozesu osoa salatu nahi du nazioarteko zuzenbidearen urraketa nabarmena izan delako, nazioarteko uretan bahitu zituztenetik erabat isolatuta legez kanpo atxilotu zituztelako eta tratu txarrak jaso dituztelako", adierazi du erakundeak ohar batean.
Gainera, Adalahk esan du ekintzaileen eta giza eskubideen defendatzaileen aurkako "atxiloketak eta galdeketak" Palestinaren aldeko elkartasuna "zapaltzeko saiakera onartezina" direla.
Ordu batzuk lehenago, Israelgo Atzerri Gaietarako Ministerioak Abukeshek eta Avila deportatu dituela iragarri du, eta "probokatzaile profesional" deitu die.
Israelgo inteligentzia zerbitzuak Adalah giza eskubideen aldeko erakunde eta laguntza legala ematen duen taldeari jakinarazi dionez, bi ekintzaileak "gaur bertan" askatuko dituzte, eta zaintzapean jarraituko dute, deportatuak izan arte. Adalahk egoera gertutik jarraitzen ari dela esan du, "askatzea gauzatzen dela, eta datozen egunetan deportazioa gertatzen dela ziurtatzeko".
