Su-etena urratuta, Israelek Libano bonbardatu eta gutxienez hiru pertsona hil ditu

Israelgo eta Libanoko ordezkariek bake elkarrizketen hirugarren txanda egingo dute Washingtonen (AEB) maiatzaren 14an eta 15ean, AEBko Estatu Departamentuko funtzionario batek ostegun honetan jakitera eman duenez.

Beirut (Lebanon), 07/05/2026.- Workers operate as a bulldozer clears the rubble of a partially damaged building targeted by an Israeli strike in the Haret Hreik neighborhood, a southern suburb of Beirut, Lebanon, 07 May 2026. Israel strikes Beirut suburbs for first time since ceasefire on 17 April 2026. (Líbano) EFE/EPA/STRINGER

Israelek Libanoko hainbat puntu bonbardatu ditu. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Israelgo Armadak Libano hegoaldean egindako bonbardaketa berrietan gutxienez hiru pertsona hil dira ostegun honetan. Eraso hauek apirilaren erdialdetik indarrean dagoen su-etena urratu dute, eta azken asteetan bi aldeek elkarri egindako erasoek kolokan jarri dute bake akordioa.

NNA Libanoko berri-agentziak jakinarazi duenez, Nabatiye inguruan kamioneta baten aurka egindako erasoan bi pertsona hil dira. Hirugarren biktima Safa inguruan hil da, kamioi baten aurkako bonbardaketan.

Israelgo Armadak baieztatu duenez, Beiruteko Dahiya auzoan egindako eraso batean Ahmed Qalib Balut hil dute, talde xiitaren eliteko unitateko komandantea.

Bestalde, Italiako Defentsa Ministerioak salatu du kohete batek Nazio Batuen Erakundearen (NBE) misioaren egoitza bati eraso diola Libano hegoaldean. Italiako kontingentearen basea da hori, eta, iturriek azaldu dutenez, kalte arinak eragin ditu ibilgailu militar batean, baina ez da zauriturik izan.

Bake elkarrizketen hirugarren txanda, Washingtonen

Gatazka berpiztu bada ere, AEBko Estatu Departamentuko funtzionario batek iragarri du Israelgo eta Libanoko ordezkariek bake elkarrizketen hirugarren txandari ekingo diotela Washingtonen maiatzaren 14an eta 15ean.

Eskualdeko tentsioak gora egin zuen martxoaren 2an, Hezbolak Israelen aurka egindako erasoen ondoren. Eraso horiek Irango lider gorenaren, Ali Khamenei aiatolaren, heriotzari emandako erantzuna izan ziren. Harrezkero, Israelek Libanoren inbasioari ekin zion, eta ordutik 2.700 hildako eta 8.400 zauritu baino gehiago eragin ditu.

Energia nuklearra, berriztagarriak… Europa norabide bila ari da, energia-mendekotasunari aurre egiteko

