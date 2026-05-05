Sei jendarme zauritu dira joan den ostegunean hasitako ‘rave’ jendetsuan izandako liskarretan

Egunotan lege-prozesu bat dute martxan Frantzian, halako jai klandestinoak saihesteko legea gogortzea aurreikusten duena.

Rave 'aren irudia airetik.
Agentziak | EITB

Sei jendarme zauritu dira Le Teknival rave jendetsuko azken festazaleekin izandako liskarretan, Frantzian. Tokiko agintariek amaitutzat eman dute joan den ostegunean, apirilak 30, hasi zen festa klandestinoa, zeinetan 20.000 pertsona inguruk parte hartu zuten Bourges hiritik gertu dagoen eremu militar batean, Parisetik 230 kilometro hegoaldera.

Agintariek ohar batean azaldu dutenez, astearte honetan, 03:45ean, festazaleek jendarmeei eraso egin diete, "su artifizialak, petanka bolak, Molotov koktelak eta ariete moduan ibilgailu bat erabiliz".

Prefekturaren bertsioaren arabera, jendarmeek "euste-neurriak" baliatuta erantzun dute, liskarrak 04:30ean amaitu diren arte.

Zauritutako 6 jendarmeez gain, 18 pertsona atxilotu dituzte, eta horietatik 9 poliziaren zaintzapean geratu dira. Gainera, 15 drone zibil neutralizatu eta 63 arma atzeman dituztela jakinarazi dute agintariek.

Le Teknival Frantzian azken urteotan egin den festa klandestino handienetako bat izan da. Gainera, erabilera militarreko eremu batean ospatu da, eta inguruan Bigarren Mundu Gerraren garaiko obusak daude oraindik lurperatuta.

Egunotan lege-prozesu bat martxan dute Frantzian, halako jai klandestinoak saihesteko legea gogortzea aurreikusten duena. Horren aurrean, jaialdiko antolatzaileek defendatu dute ekitaldia eremu militar batean egin izana, errepresibotzat jotzen duten lege-proiektu horren aurka protesta egiteko modu gisa.

Jaiak Frantzia Frantziako Gobernua Munduko albisteak

