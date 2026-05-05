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La mega ‘rave’ francesa termina con 6 gendarmes heridos

La celebración de este festival clandestino se ha producido en pleno proceso legislativo en Francia para aprobar un endurecimiento de la ley para evitar este tipo de eventos.
Imagen de la 'rave' desde el aire.
Euskaraz irakurri: Sei jendarme zauritu dira joan den ostegunean hasitako ‘rave’ jendetsuan izandako liskarretan
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Agencias | EITB

Última actualización

Seis gendarmes han resultado heridos en los enfrentamientos con los últimos festivaleros de la rave Le Teknikal, en Francia. Las autoridades francesas dieron este martes por terminada la fiesta clandestina, que comenzó el pasado jueves, 30 de abril, y que llegó a albergar a hasta 20 000 personas en un terreno militar cerca de la ciudad de Bourges, a unos 230 kilómetros al sur de París.

En una nota, las autoridades han detallado que, a las 03:45 horas de este martes, un grupo de asistentes al festival ha atacado a los gendarmes utilizando “fuegos artificiales, bolas de petanca, cócteles Molotov y un vehículo a modo de ariete”.

Los gendarmes, según la versión de la prefectura, han respondido "con contención" hasta que los enfrentamientos han terminado a las 04:30 horas.

Además de los 6 gendarmes heridos, se han arrestado a 18 personas, de las cuales 9 han quedado bajo custodia policial. Además, las autoridades han informado de que han neutralizado 15 drones civiles e incautado 63 armas.

18:00 - 20:00

Le Teknival ha sido una de las mayores fiestas clandestinas en Francia en los últimos años, con el añadido de que se ha celebrado en un terreno de uso militar y en sus inmediaciones hay todavía obuses enterrados de la época de la Segunda Guerra Mundial.

La celebración de esta rave se ha producido en pleno proceso legislativo en Francia para aprobar un endurecimiento de la ley para evitar este tipo de fiestas clandestinas. Y precisamente los organizadores de Le Teknival asumieron haber celebrado el evento en un terreno militar como manera de protestar contra ese proyecto de ley que estiman represivo.

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