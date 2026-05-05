La mega ‘rave’ francesa termina con 6 gendarmes heridos

Seis gendarmes han resultado heridos en los enfrentamientos con los últimos festivaleros de la rave Le Teknikal, en Francia. Las autoridades francesas dieron este martes por terminada la fiesta clandestina, que comenzó el pasado jueves, 30 de abril, y que llegó a albergar a hasta 20 000 personas en un terreno militar cerca de la ciudad de Bourges, a unos 230 kilómetros al sur de París.

En una nota, las autoridades han detallado que, a las 03:45 horas de este martes, un grupo de asistentes al festival ha atacado a los gendarmes utilizando “fuegos artificiales, bolas de petanca, cócteles Molotov y un vehículo a modo de ariete”.

Los gendarmes, según la versión de la prefectura, han respondido "con contención" hasta que los enfrentamientos han terminado a las 04:30 horas.

Además de los 6 gendarmes heridos, se han arrestado a 18 personas, de las cuales 9 han quedado bajo custodia policial. Además, las autoridades han informado de que han neutralizado 15 drones civiles e incautado 63 armas.