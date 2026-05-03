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Dos militares estadounidenses desaparecen durante unas maniobras de African Lion en Marruecos

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Estatu Batuetako bi soldadu desagertu dira Marokon, maniobra militarretan ari zirela
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Agencias | EITB

Última actualización

Dos militares estadounidenses que participan en los ejercicios militares "African Lion 2026" fueron dados por desaparecidos la noche del sábado en una zona de entrenamiento de Cap Draa, en las proximidades de la ciudad de Tan-Tan, en el sur de Marruecos. Fuerzas estadounidenses, marroquíes y otros recursos vinculados a African Lion iniciaron de inmediato operaciones coordinadas de búsqueda y rescate, incluyendo medios terrestres, aéreos y marítimos.

África Marruecos Estados Unidos Internacional

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