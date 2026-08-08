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El ébola desborda la emergencia en RD Congo y deja ya 1850 muertos

El peor brote registrado en el país suma 4053 casos confirmados y se extiende por cinco provincias, mientras la OMS reclama una respuesta "urgente" y "masiva".
NAIROBI, 05/08/2026.- El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) elevó a 1.751 el número de muertos y a 3.874 los casos confirmados de ébola por el brote declarado en el este del país el pasado 15 de mayo. Según el último boletín publicado por el Ministerio de Comunicación congoleño, con datos recopilados hasta el 3 de agosto, la tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 45,1 %.-EFE/ Julien Dewarichet/MSF***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)***
Euskaraz irakurri: Ebola Kongoko Errege Dekretuan: 1.850 hildako eta 4.053 kasu baieztatu dira
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Agencias | EITB

Última actualización

El brote de ébola que afecta a la República Democrática del Congo ha causado ya 1850 muertos y 4053 casos confirmados, según el último balance del Instituto de Salud Pública del país. Se trata del peor brote de esta enfermedad registrado hasta ahora en territorio congoleño y fue declarado el pasado 15 de mayo.

La situación se agrava en Ituri

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado de la extrema gravedad de la situación. El brote se concentra especialmente en Ituri, en el norte del país, una provincia afectada también por ataques de milicias que han provocado el desplazamiento de población y dificultado las labores de los equipos sanitarios.

La OMS advirtió el pasado fin de semana de que el brote "se está intensificando", con una transmisión sostenida y un aumento continuo de los casos y las muertes. El director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reclamó este jueves intensificar de forma "urgente" y "masiva" la respuesta frente al ébola.

Cinco provincias afectadas

El brote corresponde a la cepa Bundibugyo, para la que todavía no existe una vacuna aprobada. Según el Instituto de Salud Pública congoleño, el virus continúa presente en Alto Uélé, Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur y Tshopo.

En total, 51 zonas sanitarias se encuentran afectadas por el virus, mientras los equipos médicos afrontan importantes dificultades para contener la expansión de la enfermedad debido a la situación de inseguridad en algunas de las áreas afectadas.

Ébola África Internacional

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