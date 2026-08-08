El brote de ébola que afecta a la República Democrática del Congo ha causado ya 1850 muertos y 4053 casos confirmados, según el último balance del Instituto de Salud Pública del país. Se trata del peor brote de esta enfermedad registrado hasta ahora en territorio congoleño y fue declarado el pasado 15 de mayo.

La situación se agrava en Ituri

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado de la extrema gravedad de la situación. El brote se concentra especialmente en Ituri, en el norte del país, una provincia afectada también por ataques de milicias que han provocado el desplazamiento de población y dificultado las labores de los equipos sanitarios.

La OMS advirtió el pasado fin de semana de que el brote "se está intensificando", con una transmisión sostenida y un aumento continuo de los casos y las muertes. El director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reclamó este jueves intensificar de forma "urgente" y "masiva" la respuesta frente al ébola.

Cinco provincias afectadas

El brote corresponde a la cepa Bundibugyo, para la que todavía no existe una vacuna aprobada. Según el Instituto de Salud Pública congoleño, el virus continúa presente en Alto Uélé, Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur y Tshopo.

En total, 51 zonas sanitarias se encuentran afectadas por el virus, mientras los equipos médicos afrontan importantes dificultades para contener la expansión de la enfermedad debido a la situación de inseguridad en algunas de las áreas afectadas.