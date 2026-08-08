El ébola desborda la emergencia en RD Congo y deja ya 1850 muertos
El brote de ébola que afecta a la República Democrática del Congo ha causado ya 1850 muertos y 4053 casos confirmados, según el último balance del Instituto de Salud Pública del país. Se trata del peor brote de esta enfermedad registrado hasta ahora en territorio congoleño y fue declarado el pasado 15 de mayo.
La situación se agrava en Ituri
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado de la extrema gravedad de la situación. El brote se concentra especialmente en Ituri, en el norte del país, una provincia afectada también por ataques de milicias que han provocado el desplazamiento de población y dificultado las labores de los equipos sanitarios.
La OMS advirtió el pasado fin de semana de que el brote "se está intensificando", con una transmisión sostenida y un aumento continuo de los casos y las muertes. El director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reclamó este jueves intensificar de forma "urgente" y "masiva" la respuesta frente al ébola.
Cinco provincias afectadas
El brote corresponde a la cepa Bundibugyo, para la que todavía no existe una vacuna aprobada. Según el Instituto de Salud Pública congoleño, el virus continúa presente en Alto Uélé, Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur y Tshopo.
En total, 51 zonas sanitarias se encuentran afectadas por el virus, mientras los equipos médicos afrontan importantes dificultades para contener la expansión de la enfermedad debido a la situación de inseguridad en algunas de las áreas afectadas.
Te puede interesar
Abelardo de la Espriella asume la Presidencia de Colombia
El nuevo presidente colombiano, de ultraderecha, ha trasladado la investidura a Cali y ha anunciado el fin del diálogo con los grupos armados ilegales y el regreso de las fumigaciones contra los cultivos ilícitos.
La NASA confirma el impacto de una parte de un cohete de SpaceX contra la Luna y descarta cualquier riesgo
La etapa superior de un cohete Falcon 9 lanzado en enero de 2025 ha colisionado de forma no planificada con la superficie lunar debido a una combinación de la actividad solar y las fuerzas gravitatorias. La NASA asegura que el impacto no supone ningún peligro y considera que servirá para mejorar el estudio de este tipo de eventos.
Irán y Omán acuerdan una nueva ruta de navegación en Ormuz
El acuerdo sobre las nueva ruta por el estrecho no implica su reapertura, pues, según Irán, depende de la ofensiva militar estadounidense-israelí.
Marruecos procesa a decenas de personas por delitos relacionados con la crisis de Ceuta
Según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, 34 personas han sido procesadas en Tetuán, entre ellas cinco menores, y 52 en Nador. No hay información oficial del Estado marroquí.
El Danubio revela sus secretos tras la sequía: emerge un mamut y reaparecen barcos nazis
El río Danubio, el segundo más largo de Europa, vive una sequía histórica y la bajada del caudal de agua ha dejado al descubierto sorprendentes vestigios del pasado: los restos de un mamut han salido a la luz en Bulgaria y decenas de barcos nazis hundidos durante la Segunda Guerra Mundial han reaparecido en Serbia.
Al menos 14 muertos y 27 heridos en ataques nocturnos de Rusia sobre la región de Kiev
En el distrito de Brovary se han producido incendios de "gran magnitud" en almacenes de la ciudad de Brovary, y los pueblos de Velyka Dymerka, Kvitneve y Peremoga. Los ataques de Rusia se producen después de que este martes el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunciara nuevas operaciones contra territorio ruso.
Bruselas dice que la UE ha "superado la prueba" en Ceuta y pide "acelerar las reformas migratorias" europeas
Tras la crisis migratoria de Ceuta, el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha sostenido que "ahora la clave para la Unión Europea está en actuar unida y sacar también las conclusiones correctas de estos acontecimientos".
Los ministros de Interior de la UE abordan hoy la crisis de Ceuta en una reunión extraordinaria
El Consejo extraordinario de ministros de Interior de la Unión Europea se reúne hoy, a petición de España y con el respaldo de 22 Estados miembros, para analizar la crisis migratoria registrada en Ceuta y coordinar una respuesta común al aumento de llegadas desde Marruecos.
Marruecos atribuye la crisis de Ceuta a las mafias, la desinformación y los malentendidos sobre las devoluciones
El Ministerio del Interior marroquí ha ofrecido su primera valoración sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta y ha cifrado en 11 los fallecidos en su territorio. Rabat asegura que los hechos estuvieron provocados por redes de trata, campañas de desinformación y una interpretación errónea de una sentencia del Tribunal Supremo español, sobre la que, según una fuente citada por EFE, advirtió a España.