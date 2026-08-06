La NASA confirma el impacto de una parte de un cohete de SpaceX contra la Luna y descarta cualquier riesgo

La etapa superior de un cohete Falcon 9 de SpaceX ha impactado contra la superficie de la Luna en un choque no previsto, según ha informado la NASA. El fragmento pertenecía a un lanzamiento realizado en enero de 2025 y terminó estrellándose contra el satélite tras modificar su trayectoria por una combinación de la actividad solar y las fuerzas gravitatorias.

La agencia espacial estadounidense ha subrayado que el suceso "no representa absolutamente ningún peligro para nadie en la Tierra ni para ningún equipo en la Luna". Aunque este impacto no estaba previsto, la NASA ha restado importancia al incidente y ha explicado que este tipo de colisiones forman parte de estrategias aceptadas para retirar hardware espacial al final de su vida útil.

Una experta de la agencia ha señalado que, en algunas misiones, los operadores optan deliberadamente por hacer impactar sus equipos contra la superficie lunar porque se trata de un método "predecible y rastreable" para eliminar componentes que ya han completado su misión.

Además, la NASA considera que este accidente ofrece una oportunidad científica. Los investigadores esperan analizar el cráter generado para mejorar los modelos de seguimiento de objetos espaciales y comprender mejor cómo se forman los cráteres cuando un objeto de tamaño y velocidad conocidos impacta contra la superficie lunar.

La agencia recuerda que los impactos forman parte de la evolución natural de la Luna desde hace miles de millones de años. Meteoritos, asteroides, cometas y otros cuerpos han chocado contra su superficie de manera constante durante toda su historia, modelando el paisaje que hoy presenta.

De hecho, los astronautas de la misión Apolo 11 llegaron a observar destellos provocados por impactos y la formación de nuevos cráteres durante el tiempo que permanecieron sobrevolando la superficie lunar, un fenómeno que continúa produciéndose de forma habitual.