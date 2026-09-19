Rusia celebra elecciones legislativas, las primeras desde que comenzara la guerra con Ucrania

Un tercio de la población rusa con derecho a sufragio ya ha votado en las primeras elecciones legislativas desde que empezó la guerra contra Ucrania, según ha informado la Comisión Electoral Central (CEC). Se trata de casi el doble que hace cinco años. Los comicios, que se iniciaron ayer y finalizarán el domingo, están protagonizadas por el alto porcentaje de voto electrónico, y los drones lanzados por Ucrania, ya que ambas partes no han alcanzado un acuerdo de alto el fuego para la jornada electoral.



Las autoridades admiten que la mayoría de los habitantes de la capital y la región de Moscú han votado electrónicamente, un "instrumento de falsificación", según la oposición liberal y comunista. En total, según el gobierno, un 70 % de los rusos que habían solicitado la opción telemática habían votado de esa forma en la primera jornada electoral. El propio presidente ruso, Vladímir Putin, abrió el viernes las elecciones legislativas votando por internet.

El grupo de piratas informáticos anónimos CikLeak asegura haber jaqueado los servidores para denunciar que la CEC "ha creado un sistema de votación electrónica remota completamente opaco" que permite robar votos. Por ello, han llamado a los rusos a acudir a los colegios sólo "el último día de las elecciones para dificultar la falsificación de los resultados".

Mientras la jefa de la CEC, Ela Pamfílova, ha asegurado que casi no se han producido incidentes, el partido pacifista Yábloko y los comunistas han denunciado presiones y el bloqueo del acceso de sus observadores a numerosos colegios electorales.

El partido del Kremlin, Rusia Unida, busca revalidar la mayoría constitucional que logró en 2016, aunque juega en su contra que el 59 % de los rusos aboga por un pronto fin de la guerra, según una encuesta del Centro Levada.

Sin tregua para las 72 horas de votación

Las defensas antiaéreas rusas han derribado esta noche 344 drones ucranianos en la parte europea de Rusia y Siberia. Rusos y ucranianos no han acordado una tregua de 72 horas con ocasión de las primeras elecciones parlamentarias de toda la guerra, por lo que en regiones ucranianas anexionadas como Donetsk la mayoría de electores votaron por adelantado.