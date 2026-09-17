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Trump amenaza a la UE con aranceles muy elevados si hace a Canadá miembro asociado "con mala intención"

"Si es con buena intención, está bien", ha agregado sin precisar qué entendería por buena o mala intención.
(Foto de ARCHIVO) July 30, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: US President DONALD TRUMP announces a program to allow veterans to expedite a career in commercial trucking outside the White House in Washington, DC. Known as the Freedom Haulers program, the initiative would allow any US veteran who drove heavy equipment to be automatically eligible for a commercial trucking license. Europa Press/Contacto/Jim LoScalzo - Pool via CNP 30/7/2026
Trump, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Trumpek muga-zerga oso handiekin mehatxatu du EB, Kanada kide "asmo txarrarekin" egiten badu

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este martes a la Unión Europea (UE) con "imponer aranceles muy elevados" y reducir el comercio si Bruselas convierte "con mala intención" a Canadá en el primer miembro asociado del bloque, no así "si es con buena intención", horas después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, haya lanzado la propuesta.
  
"Si hacen eso, si considero que se trata de un acto hostil, impondré aranceles muy serios o dejaré de comerciar con Europa en muchos ámbitos", ha declarado Donald Trump tras aterrizar en el Air Force One en el estado de Carolina del Norte.
  
Sin embargo, tras incidir en los "muy severos" gravámenes que impondría a la UE, ha señalado que solamente tomaría esa decisión si Bruselas procede "con mala intención". "Si es con buena intención, está bien", ha agregado sin precisar qué entendería por buena o mala intención.
  
Esta ha sido la primera reacción pública del inquilino de la Casa Blanca a la propuesta lanzada por Von der Leyen durante su intervención en el discurso sobre el Estado de la Unión (SOTEU, por sus siglas en inglés) ante el pleno del Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo (Francia), donde se encontraba también el primer ministro de Canadá, Mark Carney, que ha sido recibido entre aplausos y que pronunciará un discurso en la Eurocámara este jueves. 

Von der Leyen propone un marco de emergencia "flexible" para afrontar crisis migratorias como la de Ceuta
Donald Trump Canadá Unión Europea Internacional

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