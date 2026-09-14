Escocia, Gales e Irlanda del Norte firman una histórica declaración conjunta para reivindicar su derecho a la "autodeterminación"

Los principales representantes nacionalistas e independentistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte han firmado este lunes un manifiesto histórico en el que reclaman de manera conjunta su derecho a decidir el futuro político de sus territorios.

Durante el encuentro en Cardiff, los firmantes han querido subrayar que su comparecencia se realizaba en calidad de máximos responsables de sus formaciones (SNP, Plaid Cymru y Sinn Féin), uniendo fuerzas para mandar un mensaje al Gobierno de Westminster. Los ministros principales de Escocia, Gales e Irlanda del Norte —John Swinney, Rhun ap Iorwerth y Michelle O'Neill— han denunciado los perjuicios del Brexit y han defendido que el futuro de sus naciones "está en la Unión Europea" para potenciar la inversión y el comercio.

Frente común contra el Brexit y fin de la era de Westminster

En el comunicado, los mandatarios han reivindicado su derecho a la autodeterminación, advirtiendo a Londres que "ningún gobierno de Westminster tiene derecho a bloquear la democracia". Aunque reconocen que cada territorio tiene tiempos y vías constitucionales distintas, se han comprometido a cooperar en bloque para asegurar que sus pueblos decidan su propio futuro y construir economías más fuertes y justas que combatan la desigualdad.

El texto hace un guiño explícito a la Unión Europea: "El brexit dañó nuestras economías y limitó las oportunidades de nuestra gente. Creemos en el futuro de nuestras naciones como pertenecientes a la Unión Europea, y queremos trabajar juntos para reconstruir y fortalecer estas relaciones europeas". Aunque el documento evita un lenguaje de confrontación directa con Londres, advierte que "el tiempo de Westminster llega a su fin" y aboga por "una vía mejor: naciones que trabajan juntas como iguales, comparten ideas y experiencias, y construyen relaciones basadas en el respeto mutuo".

Diferentes ritmos

El memorándum no incluye la palabra "referéndum", a pesar de que en la rueda de prensa posterior tanto Swinney como la norirlandesa O'Neill lo han reclamado abiertamente para sus respectivos territorios. Por su parte, el galés Rhun ap Iorwerth ha evitado pronunciarse sobre el calendario, consciente de que en Gales el sentimiento independentista es más moderado, aunque haya ganado fuerza en los últimos años.

Preguntado sobre si el acuerdo equivalía a una "ruptura" del Reino Unido, Ap Iorwerth ha restado importancia al término: "Nunca he estado interesado en la ruptura del Reino Unido, sino en desarrollar competencias... No soy un aislacionista ni creo en la idea de cerrarnos al mundo. Mantenemos relaciones estrechas e importantes culturalmente entre estas islas que queremos conservar", ha proclamado.

Londres minimiza la cumbre

El Gobierno británico ha tratado de restar importancia a esta cubre. Sin embargo, el primer ministro Andy Burnham se ha visto obligado a pronunciarse este lunes a través de un portavoz, señalando que "el Reino Unido da lo mejor de sí cuando los pueblos se unen en torno a valores compartidos y para resolver problemas, más que en la división". Burnham ha añadido que su Ejecutivo está plenamente centrado en aliviar la carga económica de los ciudadanos "más que en enredarse en debates constitucionales o futuros referéndums".

Este relanzamiento de la cuestión nacionalista ha venido precedido por una inesperada declaración del presidente estadounidense, Donald Trump, el pasado fin de semana, quien afirmó que le gustaría ver una Irlanda reunificada y que es algo que "tarde o temprano sucederá".

EH Bildu saluda la declaración de Cardiff y defiende el derecho a decidir de Escocia, Gales e Irlanda

EH Bildu ha saludado la declaración conjunta suscrita este lunes en Cardiff y ha defendido el derecho a decidir de las "naciones de Escocia, Gales e Irlanda".



En un mensaje difundido en redes sociales, la coalición soberanista ha señalado que sigue "los procesos de soberanía de Escocia, Gales e Irlanda con atención y sumo interés, desde la solidaridad". "Las naciones de Escocia, Gales e Irlanda tienen derecho a decidir libre y democráticamente su futuro político", ha subrayado.