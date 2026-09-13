Rusia lanza un nuevo ataque nocturno con drones sobre Ucrania
Kiev asegura que la mayoría de los drones rusos han podido ser neutralizados. Moscú reivindica los ataques contra "centros logísticos" e "instalaciones energéticas". Hay al menos cinco personas heridas.
Las fuerzas rusas han atacado esta pasada noche territorio ucraniano con 453 aparatos aéreos no tripulados, de los que 409 han podido ser neutralizados, según el boletín publicado por la Fuerza Aérea ucraniana este domingo. Según los primeros datos, cinco personas han resultado heridas en Odesa, donde los ataques han alcanzado zonas residenciales.
13 drones han caído en distintos emplazamientos, mientras que en siete han caído fragmentos de aparatos derribados.
Las autoridades de Rusia han reivindicado esta nueva oleada de ataques contra "centros logísticos" e "instalaciones energéticas" de Ucrania. Según Moscú, los ataques han alcanzado un "centro logístico" en la provincia de Odesa, dos subestaciones eléctricas en Odesa y Mikolaiv, e "infraestructura de ferrocarriles" en puntos del oeste del país que son usadas para "transportar bienes militares desde países europeos".
Ayer, sábado, al menos cuatro personas murieron y unas 60 resultaron heridas en ataques rusos contra varias regiones de Ucrania como Zaporiyia, Odesa, Donetsk, Dnipropetrovsk, Sumi o la propia capital, Kiev.
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