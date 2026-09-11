Será noticia: 25 aniversario del 11-S, análisis del informe PISA y Diada de Cataluña
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 11 de septiembre de 2026:
-25 aniversario del 11-S: cerca de 3000 personas murieron en los ataques orquestados por la organización terrorista Al Qaeda en el World Trade Center de Nueva York, en el Pentágono y cerca de Shanksville, en Pensilvania. 25 años después, el mundo entero, y en especial New York, sigue estremeciéndose cada vez que recuerda el atentado que cambió el mundo.
-Reunión para analizar del informe PISA: directores de centro educativos se reúnen en el BEC de Barakaldo con el Departamento de Educación para analizar los resultados del informe PISA.
-Diada de Cataluña: se cumplen 50 años de la primera Diada autorizada tras la dictadura franquista. Uno de los principales actos será este jueves a la mañana, con la ofrenda floral ante el monumento de Rafael Casanova, monumento símbolo de la resistencia catalana frente a las tropas borbónicas en 1714.
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