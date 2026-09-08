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Reabren varios aeropuertos de Indonesia tras el cierre provocado por la erupción del volcán Anak Krakatoa

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El volcán Anak Krakatoa, en erupción
Euskaraz irakurri: Indonesiako hainbat aireportu ireki dituzte berriro, Anak Krakatoa sumendiaren erupzioak eragindako itxieraren ondorioz

EITB

Última actualización

Indonesia reabre su aeropuerto principal en Yakarta y otros cuatro que permanecían cerrados desde el fin de semana, tras la erupción del Krakatoa. Cerca de 3.000 vuelos y 370.000 viajeros se han visto afectados en plena operación retorno de las vacaciones de verano.. El volcán Anak Krakatoa, situado a unos 150 kilómetros de la capital indonesia, entró en erupción el viernes lanzando lava y grandes columnas de ceniza.

Volcanes Indonesia Internacional

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