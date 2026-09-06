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Representantes de EE. UU. se encuentran en Kiev por primera vez en casi cinco años, para reunirse con Zelenski

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Los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, con Zelenski en Kiev
18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

Los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes la víspera estuvieron en el Kremlin para presentar a Vladímir Putin una propuesta para poner fin a la guerra, llegaron este domingo a Kiev para reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Guerra en Ucrania Guerra Rusia - Ucrania Volodimir Zelenski Vladímir Putin Estados Unidos Internacional

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