Rescatan con vida a dos trabajadores atrapados en un túnel en Nepal y aseguran que hay más supervivientes
Dos trabajadores han sido rescatados con vida este viernes en un túnel del proyecto hidroeléctrico Trishuli 3A, en el décimo día desde las riadas registradas en Nepal. Además, ambos han asegurado que hay más personas con vida en el interior, según el portavoz del Ejército nepalí, Raja Ram Basnet.
Los supervivientes han sido identificados como Sanjay Sah, capataz mecánico, y Kabir Maharjan, supervisor mecánico, quienes han sido evacuados después de que los equipos de rescate lograsen penetrar en el túnel. Las labores continúan para tratar de alcanzar a otros trabajadores atrapados.
Los dos hombres han sido localizados a unos 170 metros de la entrada del túnel, según Basnet. Los equipos nepalíes habían escuchado previamente voces procedentes del interior, lo que llevó al Ejército y a la Policía Armada a intensificar las labores de rescate.
Ram Neupane, diputado e ingeniero que participa en la operación, ha informado de que los rescatistas habían logrado incluso establecer una breve comunicación con las personas atrapadas. Los equipos gritaron hacia el interior “no tengan miedo, estamos rescatándolos” y recibieron como respuesta un “de acuerdo”, según Neupane.
Amir Maharjan, hermano de Kabir, ha explicado que la familia ha recibido con enorme alegría la noticia del rescate y ha calificado de “milagro” que haya sido encontrado con vida.
Más personas atrapadas
Los primeros informes recopilados por la Asociación Independiente de Productores de Energía de Nepal indicaban que 42 trabajadores y empleados habían quedado atrapados en la central subterránea del proyecto, con una capacidad de 60 megavatios.
El proyecto Trishuli 3A está situado en el distrito de Nuwakot, al norte de Katmandú, en el corredor del río Trishuli, una de las zonas más golpeadas por las riadas del pasado 26 de agosto.
Las operaciones de búsqueda se concentran desde hace días en varias centrales hidroeléctricas de la región, donde centenares de trabajadores permanecen sin localizar y se cree que parte de ellos podrían haber quedado atrapados en túneles bloqueados por barro y escombros.
El hallazgo de Sah y Maharjan con vida en el décimo día desde la catástrofe abre ahora la posibilidad de encontrar a más supervivientes bajo tierra, mientras los equipos continúan avanzando por el túnel de Trishuli 3A.
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