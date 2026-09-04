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Milei anuncia sanciones a empresas que operen en Malvinas y una nueva base naval en Tierra del Fuego

El presidente argentino endurece su estrategia sobre el archipiélago mientras Donald Trump plantea revisar la tradicional neutralidad de Estados Unidos en la disputa y Reino Unido reafirma que su compromiso con las islas es "absoluto e inamovible".
AME4255. SANTIAGO (CHILE), 03/09/2026.- El presidente de Argentina, Javier Milei, habla durante la inauguración del V Encuentro Regional del Foro Madrid, el cual cuenta con figuras de la derecha y la ultraderecha de Latinoamérica y España, este jueves en Santiago (Chile). EFE/ Esteban Garay
Milei. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Mileik zigorrak iragarri ditu Malvinetan lan egiten duten enpresentzat eta base militar berri bat Suaren Lurraldean

EITB

Última actualización

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha anunciado nuevas medidas para reforzar la reclamación de soberanía sobre las islas Malvinas, bajo control británico desde 1833. Entre ellas, ha planteado sancionar a las empresas que exploten recursos naturales en el archipiélago sin autorización argentina y construir una nueva base naval en Tierra del Fuego.

El anuncio se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya señalado que su país podría revisar su tradicional posición de neutralidad en la disputa entre Argentina y Reino Unido. Milei ha interpretado las declaraciones de Trump como un posible cambio favorable a la posición argentina.

El Gobierno británico, por su parte, ha respondido a Milei y ha asegurado que su compromiso con las Malvinas es "absoluto e inamovible". El ministro de Defensa británico, Wes Streeting, ha considerado que las declaraciones del presidente argentino "hablan más de política interna argentina que de las Malvinas".

Sanciones a empresas que operen en Malvinas

Milei ha anunciado un decreto para acelerar las sanciones contra las empresas que participen, directa o indirectamente, en proyectos en las Malvinas sin autorización argentina. Las medidas podrán afectar también a sus accionistas, directivos y proveedores.

Además, el presidente argentino ha adelantado que enviará al Parlamento un proyecto de ley para endurecer las penas contra estas compañías, que podrían quedar inhabilitadas para operar en territorio continental argentino e incluso ser sometidas a juicios en ausencia.

Milei se ha referido especialmente al proyecto de extracción de petróleo de la israelí Navitas y la británica Rockhopper. Argentina ya sancionó a ambas compañías en 2022 y 2013, respectivamente.

En las islas también cuentan con licencias de exploración la británica Borders & Southern y la canadiense JHI. Argentina considera que la posible explotación de petróleo supone una amenaza para los recursos naturales que reclama como propios.

Nueva base naval en Tierra del Fuego

El presidente argentino ha anunciado además un decreto para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa con el objetivo prioritario de construir una base naval integrada en Tierra del Fuego.

Milei ha defendido que esta infraestructura permitirá convertir la zona en un importante polo logístico del Atlántico sur y reforzar la proyección geopolítica de Argentina.

El proyecto de ley anunciado por el mandatario contempla también la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encargado de establecer un marco para la protección de las infraestructuras críticas y de los espacios aeroespacial y marítimo del país.

Reino Unido reafirma su posición sobre las islas

El Gobierno británico ha defendido que las Malvinas son británicas porque sus habitantes han elegido serlo. Streeting se ha referido al referéndum celebrado en 2013, en el que el 99,8 % de los votantes respaldó la permanencia bajo soberanía británica.

Desde Downing Street también han restado importancia a las declaraciones de Milei y han señalado que el derecho de autodeterminación de los habitantes de las islas incluye la posibilidad de explotar sus recursos naturales.

La disputa por la soberanía de las Malvinas provocó en 1982 una guerra entre Argentina y Reino Unido, que terminó con la victoria británica.

Argentina Ultraderecha Reino Unido Internacional

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