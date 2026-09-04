Milei anuncia sanciones a empresas que operen en Malvinas y una nueva base naval en Tierra del Fuego

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha anunciado nuevas medidas para reforzar la reclamación de soberanía sobre las islas Malvinas, bajo control británico desde 1833. Entre ellas, ha planteado sancionar a las empresas que exploten recursos naturales en el archipiélago sin autorización argentina y construir una nueva base naval en Tierra del Fuego.

El anuncio se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya señalado que su país podría revisar su tradicional posición de neutralidad en la disputa entre Argentina y Reino Unido. Milei ha interpretado las declaraciones de Trump como un posible cambio favorable a la posición argentina.

El Gobierno británico, por su parte, ha respondido a Milei y ha asegurado que su compromiso con las Malvinas es "absoluto e inamovible". El ministro de Defensa británico, Wes Streeting, ha considerado que las declaraciones del presidente argentino "hablan más de política interna argentina que de las Malvinas".