Von der Leyen y Rutte amenazan con "más presión" a Moscú tras el ataque de Leipzig

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguran este miércoles que la presión contra Rusia continuará e incluso "aumentará", después del ataque híbrido con drones en un aeropuerto de Leipzig (Alemania) atribuido a Moscú.

"Europa y la OTAN no solo mantendrán la presión sobre Rusia, sino que la aumentarán. Y no nos detendremos, no hasta que Rusia deje de bombardear y matar a niños, hombres y mujeres inocentes en Ucrania", explica Von der Leyen tras una reunión con Rutte en la sede del Ejecutivo comunitario.

Según Von der Leyen, lo ocurrido en Leipzig "marca una nueva escalada en suelo de la Unión Europea atribuible directamente a Rusia" y forma parte de una serie de incidentes que constituyen una "nueva normalidad" que exige a los europeos "dar un paso al frente". En la práctica la afirmación significa que Europa debe estar preparada “para responder a la temeridad de Rusia con mayor rapidez y eficacia", sostiene.

En ese contexto, indica que hay que considerar que las infraestructuras cotidianas de la UE son "objetivos de primera línea" y por tanto deberán ser protegidas.

Asimismo, la política europea asegura que la UE apoyará a "cualquier Estado miembro que sea objetivo de Rusia" e indica que Europa "cuenta con equipos de respuesta rápida capaces de hacer frente a este tipo de ataques" tanto dentro como fuera de la UE.

Por otro lado, Von der Leyen anuncia que la UE ha recibido una nueva solicitud de pago a Ucrania por valor de "varios miles de millones de euros" y que cubriría las defensas aéreas de Ucrania, incluidos los sistemas de defensa aérea Patriot PAC-3. Una petición que los Estados miembros "están examinando" y que "avanza en la dirección correcta".

Por último, valora la cooperación con la OTAN y explica que Europa "debe movilizar sus capacidades de defensa con mayor celeridad" y que hace falta "un sistema de alerta más rápido e integrado en toda Europa" y "ser capaces de interceptar las amenazas con mayor rapidez".

La OTAN, en defensa de Ucrania

Por su parte, Mark Rutte indica que no solo es necesario "que la industria dé un paso al frente", con nuevas fábricas o líneas de producción adicionales, sino que además hay que "facilitar la cooperación entre empresas del sector", tanto dentro de Europa como en toda la Alianza.

Rutte señala además que "Rusia se ha vuelto cada vez más temeraria" y que se están viendo "más drones y misiles penetrando en nuestro espacio aéreo a lo largo del flanco oriental, lo que aumenta el riesgo", así como un incremento de las actividades dirigidas directamente contra nuestro territorio, ya sean incendios provocados en fábricas que producen equipos de defensa para Ucrania o el ataque híbrido ruso en Leipzig.

"Los peligros que plantea Rusia son evidentes, y trabajamos sin descanso para garantizar que estamos preparados para proteger a nuestra población. Si Rusia cree que las amenazas nos dividirán, o si piensa que nos disuadirán de apoyar a Ucrania, se equivoca. Nuestra unidad es inquebrantable. Nuestro apoyo a Ucrania es firme", subraya el político holandés.