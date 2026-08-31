Aumenta la tensión en Oriente Próximo con el intercambio de ataques entre Irán y EE. UU.

La situación se ha recrudecido este lunes en Oriente Medio después de que Irán haya anunciado una serie de ataques contra posiciones militares estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes Unidos (EAU), en respuesta al bombardeo ejecutado horas antes por Estados Unidos contra la isla de Larek, en el estrecho de Ormuz.

La Guardia Revolucionaria Islámica ha asegurado que su Fuerza Aeroespacial lanzó misiles balísticos contra las bases aéreas estadounidenses Rey Huseín y Al Azraq, ambas situadas en Jordania. Según el comunicado difundido por la agencia Tasnim, los ataques tuvieron como objetivo infraestructuras técnicas y de mantenimiento y zonas de despliegue de aviones de combate.

Posteriormente, el Ejército iraní informó de un segundo ataque, esta vez mediante drones, contra la base de Al Minhad, al sur de Dubái. Teherán sostiene que decenas de aeronaves no tripuladas fueron empleadas contra helicópteros y tropas estadounidenses desplegadas en esta instalación, considerada por Irán un importante centro de apoyo y transporte aéreo de fuerzas extranjeras.

Jordania, por su parte, ha asegurado que sus sistemas de defensa aérea interceptaron ocho misiles que habían penetrado en su espacio aéreo y que los proyectiles fueron destruidos antes de que pudieran causar daños a la población o a las propiedades.