Un ferry se hunde con 267 personas a bordo en la costa del norte de Chipre
Un ferry catamarán con 267 personas a bordo se ha hundido este domingo en las costas del norte de la isla de Chipre, concretamente cerca de la localidad de Kirenia, en la parte de Chipre controlada por la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre. Hasta el momento han sido localizadas 159 personas en la operación de rescate.
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