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Despega Roman, un telescopio de la NASA con un campo de visión cien veces superior al Hubble

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Kennedy Space Center (United States), 30/08/2026.- A handout picture made available by the National Aeronautics and Space Administration (NASA) shows a SpaceX Falcon Heavy rocket launching with NASA's Nancy Grace Roman Space Telescope (NGRST) onboard from Launch Complex 39A at the Kennedy Space Center (KSC), Florida, USA, 30 August 2026. Roman will investigate dark energy and dark matter, conduct a statistical census of planetary systems, and enable a broad range of additional astrophysics research. EFE/EPA/NASA/JOEL KOWSKY HANDOUT -- MANDATORY CREDIT: NASA/JOEL KOWSKY -- HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Roman aireratu da, Hubble baino ehun aldiz ikuseremu handiagoa duen NASAren teleskopioa

EITB

Última actualización

El telescopio Nancy Grace Romande la NASA, el mayor observatorio panorámico jamás construido, ha despegado este domingo en un cohete Falcon Heavy de SpaceX ,que explorará el Universo para buscar respuestas sobre energía oscura, exoplanetas y astrofísica infrarroja.

Nasa Universo Ciencia Internacional

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