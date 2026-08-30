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Roman aireratu da, Hubble baino ehun aldiz ikuseremu handiagoa duen NASAren teleskopioa

Iragarkia
Kennedy Space Center (United States), 30/08/2026.- A handout picture made available by the National Aeronautics and Space Administration (NASA) shows a SpaceX Falcon Heavy rocket launching with NASA's Nancy Grace Roman Space Telescope (NGRST) onboard from Launch Complex 39A at the Kennedy Space Center (KSC), Florida, USA, 30 August 2026. Roman will investigate dark energy and dark matter, conduct a statistical census of planetary systems, and enable a broad range of additional astrophysics research. EFE/EPA/NASA/JOEL KOWSKY HANDOUT -- MANDATORY CREDIT: NASA/JOEL KOWSKY -- HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

NASA AEBko espazio agentziaren Nancy Grace Roman teleskopioa, inoizko teleskopio panoramiko handiena, SpaceX konpainiaren Falcon Heavy kohete batean aireratu dute igande honetan. Unibertsoa esploratuko du energia ilunari, exoplanetei eta astrofisika infragorriari buruzko erantzunak bilatzeko.

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