VENEZUELA
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Delcy Rodriguezek argitu du AEBrekin egindako petrolio ituna 25 urterako dela, eta bere baliabideen gaineko subiranotasunari eusten diola

Iragarkia
18:00 - 20:00

Agentziak | EITB

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Delcy Rodriguez Venezuelako presidente arduradunak iragarri duenez, Ameriketako Estatu Batuetako Gobernuarekin sinatutako petrolio akordioak 25 urteko iraupena izango du, Caracasek "bere baliabide naturalen gaineko subiranotasunari eutsiko dio", eta 200.000 milioi euro inguruko irabaziak izango ditu.

Trumpek akordioa iragarri du Venezuelarekin erreserbak "bikoizteko", eta Delcy Rodriguezek ospatu egin du
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