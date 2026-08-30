Delcy Rodríguez aclara que el pacto petrolero con EE. UU. será de 25 años y mantendrá soberanía sobre sus recursos
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado que el acuerdo petrolero suscrito con Estados Unidos tendrá una vigencia total de "25 años" y que Caracas "mantendrá la soberanía sobre sus recursos" naturales, estimando unos beneficios que rondarían los 200.000 millones de euros.
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