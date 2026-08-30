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Delcy Rodríguez aclara que el pacto petrolero con EE. UU. será de 25 años y mantendrá soberanía sobre sus recursos

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Delcy Rodriguezek argitu du petrolio-ituna AEBekin AEB 25 urtekoa izango da eta bere baliabideen gaineko subiranotasuna mantenduko du

Agencias | EITB

Última actualización

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado que el acuerdo petrolero suscrito con Estados Unidos tendrá una vigencia total de "25 años" y que Caracas "mantendrá la soberanía sobre sus recursos" naturales, estimando unos beneficios que rondarían los 200.000 millones de euros.

Trump anuncia un acuerdo con Venezuela para "duplicar" sus reservas, y Delcy Rodríguez lo celebra
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